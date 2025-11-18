ANDIS: "4 años y... a Tenerife"; salario mínimo, penúltimos en LATAM; otro arbitraje polémico

1-ANDIS, una caja de Pandora
La Agencia Nacional de Discapacitados no deja de dar sorpresas.
La banda del ANDIS: "4 años y... a Tenerife"; salario mínimo de Argentina, penúltimos en LATAM; otro arbitraje polémico y Caruso Lombardi volvió a estallar.
El fiscal Franco Picardi, a cargo de la causa por defraudación a la ANDIS, desentrañó una red de robo que involucra funcionarios públicos, droguerías y actores privados.
Los montos de los saqueos eran monumentales, con sobreprecios que alcanzaban el 2000 por ciento.
En Argentina, el piso de haberes apenas supera los US$ 200 quedando por encima del país caribeño.
Todas las reuniones del Consejo del Salario con la CGT terminaron fracasando, sin acuerdo.
Hoy se necesitan 4 o 5 haberes mínimos para cubrir la canasta básica de una familia tipo. Un escenario cada vez más crítico.
La ex primera dama, en diálogo con Ángel de Brito, arremetió con todo contra la conductora de TV.
Denunció un acercamiento de la periodista con su ex pareja, Alberto Fernández, y reveló una confesión del propio ex presidente: según él, Canosa quería ser la jefa de comunicaciones del gobierno nacional.
Un capítulo más en una trama que mezcla política, medios y heridas sin cerrar.
Los arbitrajes polémicos terminaron una vez más en descontrol de los jugadores.
Primero ocurrió en el ascenso, durante el cruce entre Morón y Deportivo Madryn.
Luego se repitió entre Barracas Central (clasificado por penales con los que fue favorecido) y Huracán, que quedó afuera en medio de fuertes reclamos.