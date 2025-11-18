ANDIS: "4 años y... a Tenerife"; salario mínimo, penúltimos en LATAM; otro arbitraje polémico

Hoy se necesitan 4 o 5 haberes mínimos para cubrir la canasta básica de una familia tipo. Un escenario cada vez más crítico.

Embed - Argentina tiene el salario mínimo en dólares más bajo de la región

3-Fabiola Yáñez no perdona a Canosa

La ex primera dama, en diálogo con Ángel de Brito, arremetió con todo contra la conductora de TV.

Denunció un acercamiento de la periodista con su ex pareja, Alberto Fernández, y reveló una confesión del propio ex presidente: según él, Canosa quería ser la jefa de comunicaciones del gobierno nacional.

Un capítulo más en una trama que mezcla política, medios y heridas sin cerrar.

Embed - Fabiola Yañez no perdona a Canosa

4-Caruso Lombardi sacado con Chiqui Tapia

Los arbitrajes polémicos terminaron una vez más en descontrol de los jugadores.

Primero ocurrió en el ascenso, durante el cruce entre Morón y Deportivo Madryn.

Luego se repitió entre Barracas Central (clasificado por penales con los que fue favorecido) y Huracán, que quedó afuera en medio de fuertes reclamos.