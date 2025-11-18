¿Puede la avena ayudar a las personas con presión arterial alta?

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), 100 gramos de avena integral contiene 10.4 gramos de fibra dietética.

presion arterial alta hipertensión.jpg ¿Quieres reducir la presión arterial? Incluye avena en tu dieta.

¿Cómo la avena ayuda a bajar la presión arterial?

La avena es rica en betaglucano, un tipo de fibra soluble que forma geles viscosos en el tracto gastrointestinal y que juega un papel crucial en la disminución de la presión arterial.

En una revisión de estudios, investigadores analizaron el impacto de varios tipos de fibra en la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica.

Los resultados mostraron que, las dietas ricas en betaglucanos reducen la presión arterial sistólica en 2,9 mmHg y la presión arterial diastólica en 1,5 mmHg, para una diferencia mediana en betaglucanos de 4 g.

"Un mayor consumo de fibra betaglucana se asocia con una menor presión arterial sistólica y diastólica. Los resultados de esta revisión concuerdan con las recomendaciones de aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra dietética, pero sería conveniente hacer mayor hincapié en las fuentes de betaglucanos, como la avena y la cebada", concluyeron.

Aunado a esto, la avena contiene potasio, un mineral crucial para reducir la presión arteria: 100 gramos de avena integral aportan 350mg de potasio.

Para mejorar la presión arterial, puedes comenzar por desayunar copos de avena o salvado de avena.

¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando comes avena todos los días?

La avena no sólo ayuda a mantener bajo control la presión arterial, sino que además puede ofrecer otros beneficios cuando se consume regularmente:

Mejora la digestión

Es increíblemente nutritiva

Ayuda a bajar el colesterol

Es rica en antioxidantes

Ayuda a regular el azúcar en sangre

Combate la inflamación

Tiene efecto saciante

Favorece la pérdida de peso

Combate el estreñimiento

Contribuye al cuidado de la piel

Reduce el riesgo de asma infantil

Disminuye el riesgo de enfermedades cardíacas

