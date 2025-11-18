¿Qué vitamina ayuda a vivir más tiempo? Científicos podrían haberla encontrado

Ahora, el nuevo estudio sugiere que la suplementación con vitamina D podría ayudar a preservar los telómeros, lo que contribuiría a retrasar el envejecimiento biológico.

image.png La vitamina D es conocida como la vitamina del sol.

Vitamina D para el envejecimiento

En el estudio se usaron datos del ensayo VITAL, que evalúa la administración de suplementos de vitamina D3 y ácidos grasos omega-3 durante 5 años en mujeres estadounidenses de más de 55 años y hombres de más de 50 años.

Al analizar, además, la longitud de los telómeros en los glóbulos blancos, los investigadores encontraron que, en comparación con el placebo, la suplementación con vitamina D3 redujo significativamente la disminución de la longitud de los telómeros leucocitarios.

Es decir, los telómeros de quienes recibieron vitamina D se alargaron con el tiempo.

El sitio especializado Medical News Today (MNT) detalla que, los autores estimaron que este efecto equivalía a una reducción de aproximadamente tres años en el envejecimiento biológico.

El Dr. Yoshua Quinones, internista certificado de Medical Offices of Manhattan y colaborador de LabFinder, quien no participó en el estudio, explicó a MNT: “Este estudio sugiere que la vitamina D3 podría hacer mucho más que solo fortalecer los huesos, sino también ralentizar el envejecimiento celular. ¡Impresionante!”.

Aunque hay algunas limitaciones en el estudio, se sabe que la vitamina D puede ayudar a tener un envejecimiento saludable por otras razones, como ayudar a prevenir ciertas afecciones relacionadas con la edad, incluida, la osteoporosis.

El estudio fue publicado en The American Journal of Clinical Nutrition.

¿Cómo obtener vitamina D de forma natural?

El estudio se basó en la suplementación de vitamina D, sin embargo, es importante tener en cuenta que, si bien algunas personas necesitan suplementos de vitamina D (siempre recomendados por un médico), esta vitamina se puede obtener de manera natural.

La principal manera de conseguir vitamina D es a través de la exposición solar, de hecho, así se obtiene la vitamina D3 que es a la que hace referencia el estudio.

El Manual MSD indica que, la vitamina D3 (colecalciferol) se forma en la piel cuando esta se expone a la luz solar directa.

Algunos alimentos también pueden aportar vitamina D a través de la dieta, incluidos, huevos, hígado, y pescados grasos como el salmón, la caballa y el atún.

-------

Más noticias en Urgente24

Si tienes más de 50 años, prueba estos trucos para un intestino sano

5 alimentos que protegen contra cataratas en los ojos y mejoran tu visión

La fruta que aconsejan para los riñones y quizá no estás comiendo

3 cosas que ayudan a deshacerte de la depresión sin pastillas

Dieta mediterránea: ¿Conocías estos sorprendentes beneficios?