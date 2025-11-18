Retenciones: Luis Caputo avanza con guiño a provincias petroleras y el campo espera

MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2025. Las negociaciones de la Casa Rosada con las provincias podrían empezar a dejar ver efectos hoy, cuando Luis Caputo reciba al gobernador de Chubut, Ignacio Nacho Torres, para discutir la posible eliminación de las retenciones al crudo de petróleo. Cabe recordar que el mandatario sureño fue el primero en ser convocado por los negociadores Diego Santilli y Manuel Adorni en la ronda de entrevistas para acordar un nuevo camino de gobernabilidad mutua.
El Merval sufre el viento adverso externo
El Merval volvió a ceder terreno este martes 18/11 y se movió en sintonía con un clima internacional marcado por números rojos en Wall Street. El índice local retrocedió con fuerza y se ubicó cerca de los 2.846.000 puntos, lo que implica una caída del 2,7% en el día y un retroceso mensual superior al 5%. La versión en dólares siguió el mismo camino y perforó los US$1.935.
La plaza muestra un reacomodamiento hacia niveles más realistas, en un contexto donde las promesas de reformas y la estabilidad macro todavía deben traducirse en hechos concretos.
