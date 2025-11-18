urgente24
Retenciones: Luis Caputo avanza con guiño a provincias petroleras y el campo espera

Luis Caputo recibe a Nacho Torres con la mira puesta en las retenciones petroleras y las provincias productoras. Mientras tanto, el campo mira con atención.

18 de noviembre de 2025 - 13:30

El caso de Chubut sería la punta inicial de una política que podría extenderse al resto de las provincias petroleras, con el Gobierno nacional buscando acelerar la producción de crudo para mantener abastecido el mercado local. A cambio, Torres incentivaría a las empresas a la reinversión del ahorro fiscal, además de garantizar el acompañamiento legislativo de los principales proyectos reformistas oficiales.

Un dato no menor es que Chubut avanzaría también en medidas de recorte propias, sobre todo referidas a Ingresos Brutos. Algo que ya marcó otro gobernador del espacio de Provincias Unidas, como Martín Llaryora en Córdoba.

La reunión no solo será seguida de cerca por los petroleros, sino también por el campo. Ese sector productivo, el de mayor impacto actual de la economía, también reclama un recorte permanente y marcado de las retenciones, llegándo incluso a demandar su eliminación total.

El Merval sufre el viento adverso externo

El Merval volvió a ceder terreno este martes 18/11 y se movió en sintonía con un clima internacional marcado por números rojos en Wall Street. El índice local retrocedió con fuerza y se ubicó cerca de los 2.846.000 puntos, lo que implica una caída del 2,7% en el día y un retroceso mensual superior al 5%. La versión en dólares siguió el mismo camino y perforó los US$1.935.

La plaza muestra un reacomodamiento hacia niveles más realistas, en un contexto donde las promesas de reformas y la estabilidad macro todavía deben traducirse en hechos concretos.

Alberto Fernández, procesamiento confirmado por causa Seguros

La Cámara Federal de CABA confirmó el procesamiento del ex presidente en el marco de la causa Seguros. El Tribunal de Apelaciones confirmó las medidas preventivas con embargo de bienes y prohibición de salida del país, incluyendo al broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero.

Según la Justicia, el Fernández habría tenido participación directa para foavorecer con contratos públicos a su conocido.

La CGT debate mecanismos contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) entrará este martes 18/11 en una instancia decisiva: a las 16, la conducción nacional recibirá a los ocho diputados de extracción sindical para unificar posición frente al proyecto de reforma laboral que prepara el Gobierno de Javier Milei.

El encuentro, que tendrá lugar en la sede histórica de la calle Azopardo, buscará acordar una estrategia antes de que la Casa Rosada envíe el texto definitivo al Congreso. La reunión fue definida este mediodía por la cúpula de la central obrera, encabezada por el nuevo triunvirato conformado por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio).

