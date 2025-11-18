Retenciones: Luis Caputo avanza con guiño a provincias petroleras y el campo espera

Live Blog Post

El Merval volvió a ceder terreno este martes 18/11 y se movió en sintonía con un clima internacional marcado por números rojos en Wall Street. El índice local retrocedió con fuerza y se ubicó cerca de los 2.846.000 puntos, lo que implica una caída del 2,7% en el día y un retroceso mensual superior al 5%. La versión en dólares siguió el mismo camino y perforó los US$1.935.

La plaza muestra un reacomodamiento hacia niveles más realistas, en un contexto donde las promesas de reformas y la estabilidad macro todavía deben traducirse en hechos concretos.

