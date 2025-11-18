Cerró un importante mayorista en la provincia de Buenos Aires y hay 100 despidos

El hombre mencionó que "lo de la ruta es una realidad, es imposible transitar por acá, pero comercialmente la empresa no hizo nada para competir con los otros mayoristas de manera eficiente". "Es una suma de todo. La baja de consumo es cierta: tenemos mañanas en las que no entra un solo cliente", agregó.

Apuntan a una obra clave

La intervención denominada Paso Urbano fue una de las más importantes que realizó Vialidad en los últimos años, ya que es una conexión muy importante y fundamental para la logística de la ciudad y la región.

Si bien en octubre del año pasado trascendió que el gobierno libertario podría continuar los trabajos, no se registraron nuevos movimientos.

Al respecto, la diputada radical, Karina Banfi, adelantó que pedirá que se incluya la obra en el presupuesto 2026. Mediante sus redes sociales, exigió:

Desde el 2020 se abandonó la obra del Cholo. Estoy pidiendo al gobierno de Milei que incluya en el presupuesto la terminación de la obra del Cholo, inconclusa y estratégica para la productividad y el desarrollo de la zona

"Los bahienses estamos atrapados en la desidia y las políticas porteño-céntricas de los gobiernos nacionales. Necesitamos salir de este círculo vicioso de burocracia y avancemos hacia el crecimiento", concluyó.

