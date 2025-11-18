"Es una suma de todo. La baja de consumo es cierta: tenemos mañanas en las que no entra un solo cliente", afirmó uno de los empleados despedidos, que agregó que también es cierto lo del mal estado de la ruta para acceder al mayorista: " es imposible transitar por acá", dijo.
COMBO 'CONSUMO Y RUTAS'
Cerró un importante mayorista en la provincia de Buenos Aires y hay 100 despidos
Unas 100 familias quedaron sin su fuente de ingresos tras el cierre de un importante mayorista en la Provincia de Buenos Aires, y entre los motivos, citan el "estado de la ruta".
El cierre del supermercado mayorista Yaguar de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca cerró sus puertas este lunes y 100 trabajadores fueron despedidos.
Según los empleados despedidos, los propietarios de la compañía afirmaron que el cierre del comercio se debió, principalmente, a que muchos clientes no concurrían a realizar las compras por las complicaciones que genera el estado destrozo de la calzada de la rotonda El Cholo, que la presidencia de Javier Milei se niega a concluir.
Uno de los trabajadores expulsados confirmó que "la empresa tomó la decisión de cerrar la sucursal, y no hay mayor información", al tiempo que reveló: "Ellos culpan al estado de la ruta que ha generado esta situación".
Los trabajadores ya recibieron los telegramas de despido y les comunicaron que las indemnizaciones serían depositadas en las próximas horas.
El hombre mencionó que "lo de la ruta es una realidad, es imposible transitar por acá, pero comercialmente la empresa no hizo nada para competir con los otros mayoristas de manera eficiente". "Es una suma de todo. La baja de consumo es cierta: tenemos mañanas en las que no entra un solo cliente", agregó.
Apuntan a una obra clave
La intervención denominada Paso Urbano fue una de las más importantes que realizó Vialidad en los últimos años, ya que es una conexión muy importante y fundamental para la logística de la ciudad y la región.
Si bien en octubre del año pasado trascendió que el gobierno libertario podría continuar los trabajos, no se registraron nuevos movimientos.
Al respecto, la diputada radical, Karina Banfi, adelantó que pedirá que se incluya la obra en el presupuesto 2026. Mediante sus redes sociales, exigió:
"Los bahienses estamos atrapados en la desidia y las políticas porteño-céntricas de los gobiernos nacionales. Necesitamos salir de este círculo vicioso de burocracia y avancemos hacia el crecimiento", concluyó.
