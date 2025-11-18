urgente24
El Gobierno libera precios de la yerba mate y le quita poder al INYM

El Gobierno nacional avanzó sobre las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Ya no podrá regular el precio protegiendo productores.

18 de noviembre de 2025 - 09:16
La yerba mate queda librada al mercado. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que el Gobierno Nacional modificó el Decreto Reglamentario N° 1.240/2002 del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), a través del Decreto N° 812/2025. Dentro de los cambios desregulatorios más importantes, se eliminaron las facultades que el organismo tenía para fijar el precio de la materia prima que se pagaba a los productores, anticiparon desde el Gobierno. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informa que el Gobierno Nacional modificó el Decreto Reglamentario N° 1.240/2002 del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), a través del Decreto N° 812/2025. Dentro de los cambios desregulatorios más importantes, se eliminaron las facultades que el organismo tenía para fijar el precio de la materia prima que se pagaba a los productores, anticiparon desde el Gobierno.

A diferencia de otros mercados, el sector yerbatero ponderaba la intervención estatal en el mercado por la disparidad en la competitividad entre los ingenios, siendo generalmente los más pequeños quienes enfrentan mayores dificultades para la subsistencia.

Cambios para la yerba mate.

Yerba mate desregulada

En este sentido, la medida está alineada con los cambios introducidos por el Decreto N° 70/2023 y el artículo 42 de la Constitución Nacional, en torno a la derogación de normas que resultan contrarias a la defensa de la competencia y la desregulación promovida por el Gobierno Nacional, indicó el comunicado. En este sentido, la medida está alineada con los cambios introducidos por el Decreto N° 70/2023 y el artículo 42 de la Constitución Nacional, en torno a la derogación de normas que resultan contrarias a la defensa de la competencia y la desregulación promovida por el Gobierno Nacional, indicó el comunicado.

En el caso de las grandes estancias de producción, la posibilidad de inyectar oferta a voluntad en el mercado les brinda el poder de “manipular” el precio, empujando a los productores más pequeños a un margen que hace insostenible la actividad. Generalmente, esto tiene un efecto que abarata costos en las góndolas pero que tiende a centralizar la producción en unas pocas manos.

Las modificaciones tienen tres ejes: la derogación de las facultades de intervención sobre la actividad económica del sector, la prohibición de distorsionar los valores del mercado; y la adecuación a la normativa, señalaron desde Agricultura. Las modificaciones tienen tres ejes: la derogación de las facultades de intervención sobre la actividad económica del sector, la prohibición de distorsionar los valores del mercado; y la adecuación a la normativa, señalaron desde Agricultura.

De aquí en adelante, el INYM se abocaría exclusivamente a los controles de calidad y programas de promoción de la actividad, que por primera vez en más de 20 años quedaría librado a la dinámica del mercado, tal y como ocurrió hasta fines del siglo pasado.

Misiones yerbatero P.jpg

Acefalía vigente

En la práctica, la regulación de precios del INYM desapareció a partir del 2024. Con el organismo sin conducción visible se rompió la dinámica que reunía al sector cada seis meses para acordar cuál era el costo productivo del kilo de hoja verde.

Irónicamente, el consumo de yerba mate en Argentina se elevó entre enero y julio registrando un repunte del 12%. En ese periodo, se comercializaron a consumidores 161,87 millones de kilos, algo que no sirvió para que los productores más pequeños puedan atravesar la crisis de costos percibiendo un máximo de 450 pesos por kilo de hoja verde.

