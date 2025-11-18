El Gobierno libera precios de la yerba mate y le quita poder al INYM

En el caso de las grandes estancias de producción, la posibilidad de inyectar oferta a voluntad en el mercado les brinda el poder de “manipular” el precio, empujando a los productores más pequeños a un margen que hace insostenible la actividad. Generalmente, esto tiene un efecto que abarata costos en las góndolas pero que tiende a centralizar la producción en unas pocas manos.

Las modificaciones tienen tres ejes: la derogación de las facultades de intervención sobre la actividad económica del sector, la prohibición de distorsionar los valores del mercado; y la adecuación a la normativa, señalaron desde Agricultura. Las modificaciones tienen tres ejes: la derogación de las facultades de intervención sobre la actividad económica del sector, la prohibición de distorsionar los valores del mercado; y la adecuación a la normativa, señalaron desde Agricultura.

De aquí en adelante, el INYM se abocaría exclusivamente a los controles de calidad y programas de promoción de la actividad, que por primera vez en más de 20 años quedaría librado a la dinámica del mercado, tal y como ocurrió hasta fines del siglo pasado.

Misiones yerbatero P.jpg

Acefalía vigente

En la práctica, la regulación de precios del INYM desapareció a partir del 2024. Con el organismo sin conducción visible se rompió la dinámica que reunía al sector cada seis meses para acordar cuál era el costo productivo del kilo de hoja verde.

Irónicamente, el consumo de yerba mate en Argentina se elevó entre enero y julio registrando un repunte del 12%. En ese periodo, se comercializaron a consumidores 161,87 millones de kilos, algo que no sirvió para que los productores más pequeños puedan atravesar la crisis de costos percibiendo un máximo de 450 pesos por kilo de hoja verde.

