Mate amargo: Yerbateros de Misiones paralizan cosecha

Qué dicen los yerbateros en Misiones

“Los productores le pidieron a los directores del Inym que en la misma grilla de costos le carguen los valores y saquen el costo de producción. Los productores hicieron eso, les dio 352,29 pesos, sin el margen de ganancia del productor con el que llegaríamos a 457,97 pesos. Eso es lo que pedimos que se cumpla porque por menos de eso no se puede trabajar. Lógicamente, el Inym no puede fijar valores, pero sí puede establecer cuánto es el costo, entonces no tenemos herramientas para controlar, pero sí sabemos cuánto es el costo establecido por la grilla homologada del Inym”, expresó un productor local a La Voz de Misiones.

De esa forma, la intención del reclamo no correría por el decreto de un precio, sino un adecuado relevamiento de costos que de cuenta del aminorado margen de ganancia con el que cuentan los productores. Con el Estado reconociendo la cifra reclamada, los yerbateros podrán sentarse a negociar directamente con las empresas desde otra postura.