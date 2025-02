Descargo en TN: Eduardo Feinmann iniciará acciones legales, ¿contra Jonatan Viale?

Ya me fui de un lugar por no querer hacerle campaña a un político que sacó 11 puntos. Me fui, o me fuero. Los mismos que dicen: 'Ay qué vergüenza'. Vos agarraste, a vos te hablo, yo no agarré. Vos te quedaste (en el canal) Ya me fui de un lugar por no querer hacerle campaña a un político que sacó 11 puntos. Me fui, o me fuero. Los mismos que dicen: 'Ay qué vergüenza'. Vos agarraste, a vos te hablo, yo no agarré. Vos te quedaste (en el canal)