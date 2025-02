Dilema:¿A qué juega Cristina Pérez?

Hay gente que por lo bajo dice que hay un circulo en el entorno que pide plata a cambio de acercar empresarios al presidente… Yo no te estoy diciendo esto por suposición porque por lo menos 3 fuentes me hablaron de esta situación con un entorno que incluso puede ser capas de cobrarlo y nunca sentar con Milei a la persona que pagó por este servicio. Hay gente que por lo bajo dice que hay un circulo en el entorno que pide plata a cambio de acercar empresarios al presidente… Yo no te estoy diciendo esto por suposición porque por lo menos 3 fuentes me hablaron de esta situación con un entorno que incluso puede ser capas de cobrarlo y nunca sentar con Milei a la persona que pagó por este servicio.