5 cosas que pasan si comes palta (aguacate) regularmente, según la ciencia

Concluyeron que el consumo frecuente de aguacate se asoció con una menor incidencia de hipertensión.

La palta ayuda a bajar el colesterol

Otro superpoder de la palta es que puede contribuir a reducir los niveles de colesterol en sangre. Un estudio lo ha comprobado.

Una investigación de la Universidad Estatal de Pensilvania encontró que comer un aguacate al día puede ayudar a mantener controlado el colesterol LDL o colesterol malo.

Penny Kris-Etherton, profesora de nutrición, dijo al sitio Penn State: "Pudimos demostrar que cuando las personas incorporaban un aguacate al día en su dieta, tenían menos partículas de LDL pequeñas y densas que antes de la dieta".

La palta ayuda a bajar de peso

Para quienes buscan reducir la cintura y mantener un peso saludable, la palta puede ser de gran ayuda.

En un artículo de Loma Linda University Health, el Dr. Mark Reeves, cirujano oncólogo, señaló que en un estudio, los investigadores añadieron medio aguacate a los almuerzos de los sujetos y descubrieron que se sentían más llenos durante más tiempo y tenían menos ganas de comer. Además, sus niveles de insulina disminuyeron después de la comida.

La Dra. Ella Haddad, Profesora Asociada de Nutrición de la Universidad de Loma Linda dijo que, "mucha gente piensa que los aguacates engordan porque tienen un alto contenido de grasa. Pero no es necesariamente así, ya que los alimentos con alto contenido de grasa ayudan a sentirte lleno".

La palta ayuda a dormir

Uno de los beneficios de la palta de los que poco se habla es que podría ayudar a mejorar la calidad del sueño. Esto puede deberse a que el aguacate contiene nutrientes como triptófano, folato y magnesio, que son clave para dormir bien.

Una investigación publicada en el Journal of the American Heart Association lo comprueba. Los autores examinaron el efecto de la ingesta diaria de aguacate durante 26 semanas. Participaron 969 adultos.

Un grupo comió 1 aguacate por día, mientras otro grupo siguió su dieta habitual. Los resultados mostraron que los que siguieron la dieta suplementada con aguacate a diario tuvieron un mayor aumento en las puntuaciones de calidad de la dieta, salud del sueño y lípidos en la sangre.

La palta ayuda a bajar el azúcar en sangre

Otra ventaja de la palta es que ayuda a mantener bajo control los niveles de azúcar en sangre y reducir el riesgo de diabetes.

Una investigación publicada en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics reveló una posible asociación entre el consumo de aguacate y el riesgo de diabetes entre los adultos mexicanos.

Según el sitio especializado Medical News Today, los resultados mostraron que las mujeres que consumían aguacate tenían menos probabilidades de desarrollar diabetes que quienes no lo consumían.

