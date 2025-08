Fentanilo asesino: Primer muerto en Córdoba, investigan más fallecidos

Empezamos a romper la cifra negra. Hay veinte casos que no estaban informados en el SISA. Por lo tanto, no son de los que teníamos computados ni tampoco es el caso de Balcarce, que estaba por fuera del SISA Empezamos a romper la cifra negra. Hay veinte casos que no estaban informados en el SISA. Por lo tanto, no son de los que teníamos computados ni tampoco es el caso de Balcarce, que estaba por fuera del SISA

Córdoba

En uno de los veinte casos, aparece un paciente fallecido en Córdoba. Los investigadores judiciales tienen la “firme sospecha” de que en la provincia mediterránea “hay muchos casos que no han sido reportados”. Por esa razón se decidió profundizar la búsqueda.

Cómo los detectaron

El juzgado de Kreplak y su equipo de investigadores solicitaron por canales oficiales que los efectores de salud, tanto públicos como privados, reporten de cada paciente internado que recibió ampollas de fentanilo reportado como contaminado.

En remisión de las historias clínicas revisadas por los investigadores descubrieron las otras 20 muertes asociadas al fentanilo de HLB Pharma.

