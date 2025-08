Selección Argentina: El ex River que sigue llorando porque nunca lo convocaron

Pero no quedó todo ahí, luego siguió cuando le consultaron si realmente merecía estar en la Selección Argentina: “Sí, porque en general la tuvieron todos. Gabi (Mercado) terminó siendo mundialista. Maidana fue una vez, Funes Mori también. Lo mismo con Kranevitter. Todos tuvieron una chance menos yo. Chiquito Romero en sus seis u ocho años que estuvo era indiscutible pero yo creo que podría haber estado entre los tres arqueros, tenía mucha ilusión, te soy sincero y respondo desde la lógica. Nunca me gustó ser tribunero ni echar leña al fuego, así que lo entendí de esa manera”.

Así terminó de tirar toda la porquería (para no decir una mala palabra) que tenía adentro. Y leyendo las declaraciones del ex River suena más a algo no resuelto y que necesita ir a terapia que declaraciones con objetividad, al fin y al cabo, no es uno el que tiene que decir si estaba o no para la Selección Argentina, además tan mal a esos que cruzaban el Atlántico y eran convocados no les fue, ganaron el Mundial de Qatar, así que Barovero, vaya a terapia ya.

