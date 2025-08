Detener a River: el DT de San Martín anticipó cuál es la zona clave para ganarle

El entrenador está lejos de entregarse: "Está la chance de perder, pero queremos competir. No queremos que nos superen por amplia diferencia. Ganar es un sueño, pero va a ser un partido muy complicado", señaló.

Campodónico: "Me gustó mucho cómo le planteó el partido San Lorenzo"

Para lograr competir, especificó Campodónico, tendrán que anularle una zona clave al Millonario. El DT aseguró que un modelo a seguir es lo que hizo San Lorenzo, en el partido pasado que jugó el domingo pasado ante River por el Torneo Clausura.

El encuentro entre Millonario y Ciclón terminó igualado 0 a 0 y, aunque los de Gallardo jugaron mejor y tuvieron las chances más claras, el Ciclón de Damián Ayude hizo una muy buena tarea. Consciente de sus limitaciones, decidió adoptar una postura más pasiva cuando River tenía la pelota, ordenado y comprometido para marcar. Sobre todo, le planteó un partido con duelos complicados; disputó cada pelota con firmeza, dispuesto a robarle la pelota en ese choque individual entre los suyos y los del Millonario.

Además, a pesar de ceder la posesión a su rival, se animó a jugar cada vez que la tuvo. Para Campodónico, la clave estará en interrumpirle la circulación en la mitad de la cancha.

"Me gustó mucho cómo le planteó el partido San Lorenzo a River, no se metió atrás. Trató de tener la pelota y meter alguna contra. Me gusta jugar con extremos, vamos a tratar de cortarle el funcionamiento en el mediocampo como San Lorenzo", dijo.

Si se da el partido que piensa el entrenador de San Martín de Tucumán, es posible que el Millonario tenga que estar atento a las transiciones del rival y los contragolpes, una de las facetas del juego que todavía le cuesta.

