Argentina festeja por un asombroso hallazgo que ha sido reconocido mundialmente. Especialistas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) descubrieron un parásito marino que fue incluido en la lista de las 10 especies marinas más extraordinarias del 2025. Los detalles de este gran aporte a la ciencia.
RECONOCIMIENTO
Celebra Argentina: Una de las 10 Especies Marinas Extraordinarias 2025 es del CONICET
En Argentina hallan particular parásito que se metió en la lista de Especies Marinas Extraordinarias 2025. Conoce el nuevo aporte del CONICET a la ciencia.
La nueva especie descubierta en Argentina y reconocida por el mundo
Científicos del CONICET han logrado un reconocimiento fantástico luego de encontrar el "gusano plano de la buena suerte". Si el nombre le llama la atención, sólo espere a saber de qué se trata.
El nombre científico de esta especie es "Acanthobotrium goleketen", y es un cestode o gusano plano, de la misma familia de la popular "lombriz solitaria".
El parásito fue nombrado especie emblemática del 2025 por el Registro Mundial de Especies Marinas (WoRMS por sus siglas en inglés)
Esta nueva especie de parásito depende del pez guitarra, actualmente en peligro de extinción. Debido a esto, Acanthobotrium goleketen también podría considerarse una especie en peligro de extensión porque depende del pez guitarra para sobrevivir, explica el CONICET.
Una de las curiosidades del gusano plano recién descubierto es su escólex, usado para adherirse a su huésped, y es que tiene una forma similar a la de un trébol de cuatro hojas, de ahí su nombre.
Según el CONICET, el nombre goleketen proviene de la lengua tehuelche y significa “buena suerte”.
El trabajo lo realizaron integrantes del grupo de investigación de Ictioparasitología del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET-UNMDP) y el Laboratorio de Sistemática y Biología de Parásitos de Organismos Acuáticos del Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IIBEA, CONICET-UBA) en Buenos Aires.
Acerca de la lista que reúne las especies marinas más importantes
El Registro Mundial de Especies Marinas es una plataforma internacional que reúne información científica actualizada sobre especies marinas, y el pasado 19/03 publicó su magnífica lista de las diez especies marinas más destacadas.
"Esta lista de las diez especies más destacadas es solo una pequeña muestra de las 2000 nuevas y fascinantes especies marinas que se descubren cada año (en 2025 se describieron casi 2600 especies marinas que se añadieron a WoRMS, incluidas unas 660 especies fósiles)", indica el organismo en su sitio web.
Las distintas especies nominadas debían haber sido descritas en el 2025 y provenir del medio marino.
Según el WoRMS, "las decisiones finales reflejan la inmensa diversidad de grupos taxonómicos en el medio marino (incluidos nematodos, isópodos, tunicados y poliquetos) y ponen de relieve algunos de los desafíos que enfrenta el medio marino en la actualidad".
"Cada una de estas especies marinas tiene una historia. Este año, las especies elegidas abarcan desde lo magnífico hasta lo desconcertante y lo asombroso", destaca.
Lista de Especies Marinas Extraordinarias 2025
Mira la lista completa de las 10 nuevas y extraordinarias especies marinas del 2025:
- El nematodo dragón: Dracograllus miguelitus
- El gusano emboscador de esponjas: Eunice siphoninsidiator
- El zoantario de brillo dorado: Corallizoanthus aureus
- Gusano brillante de Iskra: Photinopolynoe iskrae
- El gusano plano de la buena suerte: Acanthobotrium goleketen
- El isópodo supergigante de Darth Vader: Bathynomus vaderi
- El coral corona nodular: Deltocyathus zoemetallicus
- La manta raya del Atlántico: Mobula yarae
- Calamar de Poseidón: Mobydickia poseidonii
- El tunicado del abismo élfico: Kaikoja undume
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