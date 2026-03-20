Celebra Argentina: Una de las 10 Especies Marinas Extraordinarias 2025 es del CONICET

Una de las curiosidades del gusano plano recién descubierto es su escólex, usado para adherirse a su huésped, y es que tiene una forma similar a la de un trébol de cuatro hojas, de ahí su nombre.

Según el CONICET, el nombre goleketen proviene de la lengua tehuelche y significa “buena suerte”.

El trabajo lo realizaron integrantes del grupo de investigación de Ictioparasitología del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC, CONICET-UNMDP) y el Laboratorio de Sistemática y Biología de Parásitos de Organismos Acuáticos del Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental y Aplicada (IIBEA, CONICET-UBA) en Buenos Aires.

Celebra Argentin Una de las 10 Especies Marinas Extraordinarias 2025 es del CONICET Urgente24 investigdores Gran descubrimiento de investigadores en Argentina / Imagen: CONICET Mar del Plata.

Acerca de la lista que reúne las especies marinas más importantes

El Registro Mundial de Especies Marinas es una plataforma internacional que reúne información científica actualizada sobre especies marinas, y el pasado 19/03 publicó su magnífica lista de las diez especies marinas más destacadas.

"Esta lista de las diez especies más destacadas es solo una pequeña muestra de las 2000 nuevas y fascinantes especies marinas que se descubren cada año (en 2025 se describieron casi 2600 especies marinas que se añadieron a WoRMS, incluidas unas 660 especies fósiles)", indica el organismo en su sitio web.

Las distintas especies nominadas debían haber sido descritas en el 2025 y provenir del medio marino.

Según el WoRMS, "las decisiones finales reflejan la inmensa diversidad de grupos taxonómicos en el medio marino (incluidos nematodos, isópodos, tunicados y poliquetos) y ponen de relieve algunos de los desafíos que enfrenta el medio marino en la actualidad".

"Cada una de estas especies marinas tiene una historia. Este año, las especies elegidas abarcan desde lo magnífico hasta lo desconcertante y lo asombroso", destaca.

Celebra Argentina Una de las 10 Especies Marinas Extraordinarias 2025 es del CONICET Urgente24 científicos Investigadores detrás del hallazgo con reconocimiento mundial / Imagen: CONICET Mar del Plata.

Lista de Especies Marinas Extraordinarias 2025

Mira la lista completa de las 10 nuevas y extraordinarias especies marinas del 2025:

El nematodo dragón: Dracograllus miguelitus

El gusano emboscador de esponjas: Eunice siphoninsidiator

El zoantario de brillo dorado: Corallizoanthus aureus

Gusano brillante de Iskra: Photinopolynoe iskrae

El gusano plano de la buena suerte: Acanthobotrium goleketen

El isópodo supergigante de Darth Vader: Bathynomus vaderi

El coral corona nodular: Deltocyathus zoemetallicus

La manta raya del Atlántico: Mobula yarae

Calamar de Poseidón: Mobydickia poseidonii

El tunicado del abismo élfico: Kaikoja undume

----------

Más noticias en Urgente24

El nuevo jefe de Jalisco Nueva Generación es... estadounidense, hijo de 'Maradona'

Argentina pierde un componente clave para la red eléctrica: Festejan China, Brasil y Colombia

Conmoción en Racing por lo que dijeron en ESPN sobre Facundo Cambeses y Gabriel Rojas

Gallardo le dijo que no a San Lorenzo y confirmó dónde dirigirá tras su salida de River

ANSES ofrece hasta $80 millones por desvincularse: El plan que sacude al organismo