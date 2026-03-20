La historia que sacudió a la opinión pública durante años tuvo un desenlace contundente: la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ratificó la absolución del obstetra Pablo Ghisoni, cerrando definitivamente una causa atravesada por denuncias falsas, prisión y un quiebre familiar profundo.
CORTE SUPREMA PBA
Punto final: Médico absuelto en delito que no cometió (denuncias falsas)
Fallo final y giro impactante: Absolvieron al médico denunciado por su hijo, quien admitió: “ fui usado por mi madre”. Pablo Ghisoni, no cometió delito alguno.
El máximo tribunal bonaerense rechazó el último recurso presentado por la querella y dejó firme la inocencia del médico, quien pasó tres años privado de su libertad por una acusación de abuso sexual que nunca pudo probarse.
Suprema Corte: Sin lugar al último intento
La decisión llegó luego de que los jueces desestimaran el recurso extraordinario impulsado por Andrea Karina Vázquez, expareja de Ghisoni y madre de los denunciantes.
Según el fallo, la presentación no cumplía con los requisitos legales y se limitaba a cuestionar aspectos procesales y la valoración de pruebas ya analizadas en instancias previas.
No es un dato menor: tanto el Tribunal en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora como la Sala I del Tribunal de Casación Penal ya habían absuelto al médico por falta de pruebas en los cargos de abuso sexual agravado.
Punto de quiebre: Confesión que cambió todo
El caso dio un vuelco decisivo en 2025, cuando el hijo mayor del acusado publicó un video que rápidamente se viralizó.
Allí, el joven fue categórico: “No fui una víctima de mi padre, fui usado”.
En su testimonio, aseguró que su madre le impuso la denuncia y lo indujo a sostener un relato falso, al que definió como una “verdad emocional” sin base real.
La confesión no solo debilitó la acusación, sino que expuso una presunta manipulación que terminó con consecuencias devastadoras: Ghisoni estuvo dos años internado en una institución de salud mental y otro bajo prisión domiciliaria, además de perder su trabajo y quedar socialmente estigmatizado.
Diez años perdidos
El propio Ghisoni había advertido durante el proceso que en este tipo de causas “se invierte la carga de la prueba” contra los hombres.Tras conocerse la confesión de su hijo, el impacto fue total. “Me liquidó emocionalmente”, reconoció.
Aun así, el médico intenta dar vuelta la página. Después de una década sin contacto con sus hijos, apuesta a recomponer el vínculo familiar.
“Uno es padre toda la vida. Cuando me busquen, voy a estar”, afirmó, en lo que define como el inicio de un lento proceso de recuperación personal.
Claves del caso:
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Absolución confirmada por la Suprema Corte bonaerense
Tres años privado de la libertad por una denuncia falsa
Confesión del hijo: denunció manipulación materna
Diez años sin vínculo familiar
Intento de reconstrucción tras el fallo definitivo
Preguntas sin respuestas a tiempo
Un caso que deja interrogantes incómodos sobre el sistema judicial, las denuncias falsas y las secuelas —muchas veces irreparables— de procesos que llegan demasiado tarde a la verdad.
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