Punto final: Médico absuelto en delito que no cometió (denuncias falsas)

image Pablo Ghisoni (foto NA)

Punto de quiebre: Confesión que cambió todo

El caso dio un vuelco decisivo en 2025, cuando el hijo mayor del acusado publicó un video que rápidamente se viralizó.

Allí, el joven fue categórico: “No fui una víctima de mi padre, fui usado”.

En su testimonio, aseguró que su madre le impuso la denuncia y lo indujo a sostener un relato falso, al que definió como una “verdad emocional” sin base real.

La confesión no solo debilitó la acusación, sino que expuso una presunta manipulación que terminó con consecuencias devastadoras: Ghisoni estuvo dos años internado en una institución de salud mental y otro bajo prisión domiciliaria, además de perder su trabajo y quedar socialmente estigmatizado.

Diez años perdidos

El propio Ghisoni había advertido durante el proceso que en este tipo de causas “se invierte la carga de la prueba” contra los hombres.Tras conocerse la confesión de su hijo, el impacto fue total. “Me liquidó emocionalmente”, reconoció.

Aun así, el médico intenta dar vuelta la página. Después de una década sin contacto con sus hijos, apuesta a recomponer el vínculo familiar.

“Uno es padre toda la vida. Cuando me busquen, voy a estar”, afirmó, en lo que define como el inicio de un lento proceso de recuperación personal.

Claves del caso:

Absolución confirmada por la Suprema Corte bonaerense

Tres años privado de la libertad por una denuncia falsa

Confesión del hijo: denunció manipulación materna

Diez años sin vínculo familiar

Intento de reconstrucción tras el fallo definitivo

Preguntas sin respuestas a tiempo

Un caso que deja interrogantes incómodos sobre el sistema judicial, las denuncias falsas y las secuelas —muchas veces irreparables— de procesos que llegan demasiado tarde a la verdad.

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