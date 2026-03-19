Es culpa del Javo: El tiempo se aceleró y 2027 está en la esquina

El detalle es quién lo trajo hasta este lugar a Milei.

Desprenderse de esa atadura no es tarea sencilla. Y se está evidenciando cada vez más.

Por eso, acciones de ataque a grandes empresarios podrían configurar la actuación ideal para frenar cualquier sensación de que se ha elegido cambiar el rumbo del contrato central por el que se obtuvo la llave del despacho principal de Balcarce 50.

El mismo del que se tiene una vista privilegiada desde el 5to. piso del edificio de la Secretaría de Inteligencia, organismo hoy en la mira por los nuevos capítulos de la interna que aún perfora al gobierno.

La economía avanza hacia zonas de alto conflicto social a pasos acelerados. El Javo ni se entera.

Embed No demos por sentado el Presidente que tenemos! Esto es un evento único en nuestras vidas.

https://t.co/CGaahB87j9 — Felipe Núñez (@Felii_N) March 19, 2026

Nace la oposición

“Sin resolver la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo es imposible pensar en un proyecto reeleccionista para el 2027”, se le escuchó decir hace tiempo a un importante funcionario de la Casa Rosada.

Devorarse en sus propias peleas distrae tiempo valioso para ordenar un rumbo que se empecina en entregar noticias amargas.

Por primera vez en más de 2 años ya surgieron estudios de opinión en los que se vislumbra que la responsabilidad del actual momento económico obedece más a esta gestión que a la muy pésima anterior. Todo un dato.

Por estas horas se están observando movimientos que tienden a derribar otro apotegma que se construyó durante estos años: “El gobierno no tiene oposición”. Pero la tendrá.

Y se están observando los primeros preparativos para ese objetivo. Desde los más visibles y lógicos hasta los aún en proceso embrionario.

Embed El diputado Guillermo Michel presentó un proyecto para suspender, por el plazo de 180 días, las facultades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para efectuar recategorizaciones de oficio a monotributistas. Hace unas semanas también presentó uno para “aliviar” a… pic.twitter.com/dktCEGrQWs — Sofía Nunes (@Csofianunes) February 25, 2026

El caso Kicillof

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, puso primera en su despliegue nacional. No sólo lanzó una usina de pensamiento y generador de ideas en La Plata, sino que avaló su desembarco en la Ciudad de Buenos Aires y también en Córdoba, donde confió el armado en la experiencia del ex senador Carlos Caserio.

A la provincia mediterránea viajó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien se convirtió en una pieza importante en ese despliegue.

Despegado de Cristina Fernández de Kirchner, a quien apoyó en publicaciones por las redes sociales cuando le tocó ir a declarar en la causa 'Cuadernos', pero alejado de la presencia física y más lejos aún de movilizar a su gente, el gobernador mantiene la distancia justa con la exPresidenta, de la que ya no quiere aceptar ningún mandamiento.

Sin embargo, él es consciente de que el fragmento que la acompañará por siempre, aunque reducido, será necesario seducir en cualquier proyecto presidencial que se precie de ir en serio.

El domingo 15/03, el gobernador terminó de conquistar la colina del PJ bonaerense al reemplazar a Máximo Kirchner en la presidencia del partido.

El título no otorga, de por sí, sumisión a su proyecto. En La Plata se festejaba, además, el resultado del puñado de internas locales que se realizaron el domingo, donde los representantes del Movimiento Derecho al Futuro se impusieron mayormente a los representantes de La Cámpora.

Pequeñas satisfacciones que olvidan la dinámica propia de los territorios, donde los resultados se explican más por esa lógica que por el enamoramiento que puedan producir uno u otro sector.

Es más, lo que prevaleció en las batallas locales fueron los 'aparatos'. Y las 'cajas'. Hubo casos muy emblemáticos donde pareció que se ponía en juego una elección ejecutiva.

Un ejemplo de esas características se vio en San Miguel. Allí compitieron 3 listas, de las cuales 2 se referenciaban en Axel Kicillof. Se libró una interna dentro de otra interna que convive puertas adentro del gobierno provincial.

Ganó Santiago Fidanza, que supo tener su paso por La Cámpora cuando su referente Andrés Larroque formaba parte de esa agrupación. Hoy tienen el manejo del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, del cual Fidanza es el viceministro de Larroque. En un conurbano plagado de necesidades, el despegue que realizaron les dio el resultado esperado. Y se quedaron con el PJ local.

Es un simple ejemplo que grafica hasta dónde las internas son capaces de llegar. Sea en el gobierno nacional o en el provincial. En todos lados se cuecen habas.

kicillof-macri El saludo de Axel Kicillof con Mauricio Macri en la cena inaugural de Expoagro 2026. Foto: Expoagro / NA.

Descalzo y Pereyra

En un homenaje póstumo a Néstor Kirchner, Axel Kicillof le dio las llaves del 'armado' nacional de su estructura a 2 barones del conurbano que hoy no gobiernan sus distritos pero que sí tienen influencia:

Alberto Descalzo, jefe político de Ituzaingó, y

Julio Pereyra, el hombre fuerte durante años de Florencio Varela.

En los tiempos de nacimiento del kirchnerismo, cuando transitó de ser una fuerza santacruceña a una bonaerense, ambos fueron clave y les habían puesto el apodo de 'La Tota' y 'La Porota'.

Ahora tendrán la tarea de llevar el mensaje de Kicillof para seducir a dirigentes del interior del país. Una de sus primeras incursiones será en la provincia de Corrientes.

Alberto-Descalzo-y-Magario Verónica Magario y Alberto Descalzo.

Quintela / Magario / Zamora

En paralelo, se habría establecido una mesa para influenciar en el norte del país, donde la mayoría de los gobernadores está alineada o colabora con el gobierno de Javier Milei.

Allí serían clave Ricardo Quintela (La Rioja), Verónica Magario como delegada bonaerense y Gerardo Zamora, el mandamás de Santiago del Estero, siempre expectante de dar el salto a las grandes ligas nacionales.

Es más, hay ensoñaciones de desembocar en una gran interna peronista que pueda hacer confluir desde Kicillof a Llaryora, pasando por Miguel Pichetto, quien no esconde sus deseos de discutir el tablero nacional.

gerardo zamora Gerardo Zamora.

El caso Pichetto

“Viejo es el viento y aún sopla”, cerró días atrás el diputado en un plenario donde se mostró con Guillermo Moreno y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

A propósito de Pichetto, junto a Emilio Monzó vienen construyendo un espacio para desembocar en un gran frente federal. En esa línea, se reunieron con ex integrantes de La Libertad Avanza que se alejaron hace tiempo del espacio por no compartir el rumbo que ha tomado.

Entre ellos se encuentra el senador bonaerense Carlos Kikuchi.

En cuanto a Monzó, un sector sindical muy representativo le viene proponiendo que sea una de las alternativas presidenciales para 2027.

Miguel Pichetto entre Carlos Kikuchi y Sergio Vargas..jpg Miguel Pichetto entre 'el Nono' Vargas y Carlos Kikuchi.

La hora de Dante

La candidatura de Dante Gebel, como el disruptivo centrado y amigable, tuvo un capítulo importante este miércoles con el lanzamiento desde Lanús en un plenario que reunió a representantes territoriales de la provincia de Buenos Aires.

El conurbano bonaerense luce pintado con la inscripción de Gebel, al mejor estilo de las clásicas pintadas del peronismo. Los encargados de construir la candidatura tienen orígenes diversos, pero muchos con amplia experiencia gremial y política.

Desde Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes, hasta Eugenio Cassieles, quien se sumó tras ser uno de los ideólogos de La Libertad Avanza junto a Ramiro Marra.

También allí abreva el ex futbolista Walter Erviti, quien dejó un mensaje en el plenario referido, y el dirigente y empresario Ariel Frías, conocedor como pocos de los territorios y los actores en cada uno de ellos.

El grupo se va ampliando y, además del fuerte apoyo de celebridades mediáticas, los teléfonos han empezado a sonar con más frecuencia, incluso desde despachos de municipios del conurbano bonaerense.

Embed Para sus armadores, Dante Gebel funciona casi como una figura celestial. Mientras ellos se mueven en la tierra –tejen acuerdos, organizan actos, diseñan estructuras–, el pastor sigue en California, a la espera de una decisión que solo puede tomar él.pic.twitter.com/S5XN0ebzmy — El Economista (@ElEconomista_) March 19, 2026

Mauricio Macri

La semana se completa con el plenario que ha convocado Mauricio Macri este jueves en Parque Norte.

La idea es ir con candidato propio en 2027, aunque Rogelio Frigerio ya dijo que no le parecía conveniente anticiparse: "Nadie en Entre Ríos me pregunta por el 2027".

Pero en el caso de Mauricio Macri es una aseveración lógica para quien intenta sostener su identidad, aunque después termine confluyendo en un frente electoral, destino casi inevitable para todo el arco político que, promediando marzo, le está mandando un mensaje inequívoco a Milei:

“Sí, habrá oposición”.

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