En la noche del miércoles (18/03) el periodista Marcelo Longobardi estuvo como invitado en el canal de streaming Blender y aprovechó en diálogo con Tomás Rebord para apuntar duramente contra el presidente Javier Milei al destacar la reunión que tendrá con el primer ministro iraní Viktor Orbán "un dictador corrompido".
"AUTOCRÁTICO" Y "LUNÁTICO"
Marcelo Longobardi pronosticó un final adverso para Milei y criticó su cercanía con Trump
El periodista Marcelo Longobardi cuestionó el perfil del Presidente y alertó sobre sus vínculos internacionales, especialmente con su par estadounidense.
Cuando el conductor del programa le preguntó sobre el líder libertario terminará "mal" no solo lo aseguró si no que agregó: "No puedo imaginarme un buen final de un líder tan autocrático, digamos, y tan idiologizado, tan fanatizado, tan lunático".
Asimismo, destacó de manera negativa el lazo firme que mantiene con su colega estadounidense Donald Trump quien consideró que "va a un problema serio" en noviembre cuando deba participar de las elecciones de medio mandato. Y como si fuera poco, adelantó que en el caso de que salga victorioso "es el fin de la democracia de Estados Unidos". Sin embargo, posteriormente señaló que en el caso de que pierda desconocerá el resultado. "No sé que es peor de las dos alternativas", expresó con seriedad.
"En política nadie termina bien. ¿No? Ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo. No estoy diciendo que Milei en particular va a terminar mal, en general, sacando excepciones muy particulares", sumó con polémica.
Marcelo Longobardi desembarcó en Perfil
Finalmente, Marcelo Longobardi inició una nueva etapa profesional dentro del ecosistema de Grupo Perfil, marcando su regreso a una estructura mediática tradicional tras varios meses de distancia. Su desembarco se produce luego de un período de transición en el que el conductor se mantuvo activo fuera de los grandes medios.
La salida del conductor de CNN Radio Argentina, que había llegado después de su histórica desvinculación de Radio Mitre, estuvo atravesada por tensiones y desacuerdos que marcaron un final conflictivo con el circuito radial donde generó gran parte de su carrera. De todos modos, finalmente luego desembarcó en Radio Rivadavia donde se desempeñó obteniendo buenos resultados entre marzo del 2023 y diciembre del 2024.
Luego de ese alejamiento, el periodista optó por explorar el universo digital y lanzó su propio espacio de análisis político y económico a través de YouTube. Allí sostuvo contacto directo con su audiencia, aunque lejos del alcance masivo que ofrecen los grandes medios tradicionales.
Sin embargo, de la mano del empresario Jorge Fontevecchia arregló su nueva participación tanto en televisión como también así en radio. "Permítanme anunciarles que a partir de hoy dos medios de la Editorial Perfil, el canal de televisión Net y Radio Perfil van a reproducir los contenidos de este canal de manera diferida", les anunció a su audiencia.
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