Marcelo Longobardi pronosticó un final adverso para Milei y criticó su cercanía con Trump

Marcelo Longobardi desembarcó en Perfil

Finalmente, Marcelo Longobardi inició una nueva etapa profesional dentro del ecosistema de Grupo Perfil, marcando su regreso a una estructura mediática tradicional tras varios meses de distancia. Su desembarco se produce luego de un período de transición en el que el conductor se mantuvo activo fuera de los grandes medios.

La salida del conductor de CNN Radio Argentina, que había llegado después de su histórica desvinculación de Radio Mitre, estuvo atravesada por tensiones y desacuerdos que marcaron un final conflictivo con el circuito radial donde generó gran parte de su carrera. De todos modos, finalmente luego desembarcó en Radio Rivadavia donde se desempeñó obteniendo buenos resultados entre marzo del 2023 y diciembre del 2024.

Luego de ese alejamiento, el periodista optó por explorar el universo digital y lanzó su propio espacio de análisis político y económico a través de YouTube. Allí sostuvo contacto directo con su audiencia, aunque lejos del alcance masivo que ofrecen los grandes medios tradicionales.

Sin embargo, de la mano del empresario Jorge Fontevecchia arregló su nueva participación tanto en televisión como también así en radio. "Permítanme anunciarles que a partir de hoy dos medios de la Editorial Perfil, el canal de televisión Net y Radio Perfil van a reproducir los contenidos de este canal de manera diferida", les anunció a su audiencia.

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