Tomás Rebord, un comentario irónico y la embestida del Gobierno

El hecho abrió un fuerte debate público. Mientras algunos cuestionaron el comentario, otros señalaron que se trataba de un fragmento sacado de contexto de un programa cuyo formato combina análisis político con humor. La discusión escaló rápidamente al plano político y mediático, en un clima de fuerte polarización donde los recortes virales suelen amplificar controversias y generar interpretaciones alejadas del sentido original de las conversaciones.

Tomás Rebord pidió disculpas y explicó el contexto del comentario

Tras la repercusión, Tomás Rebord salió a aclarar el contexto de sus palabras y explicó que el comentario formaba parte de un intercambio irónico dentro del tono habitual del programa. El conductor remarcó que su intención no fue banalizar hechos históricos ni ofender a ninguna comunidad.

En ese marco, también expresó que no tenía inconveniente en pedir disculpas si alguien se sintió afectado por el comentario. Según señaló, el fragmento que circuló en redes no reflejaba el sentido completo de la conversación ni el tono general del programa.

“Si me quieren meter una denuncia penal para que no diga algo, chupenme la verga. Sé bien cuando digo algo que no corresponde y también sé hacer chistes. El humor es algo que se tiene que poder hacer y acá jodemos con todo. Lo que no promovemos son discursos de odio”, expresó visiblemente enojado con la situación.

La polémica reabrió además una discusión más amplia sobre el impacto de los recortes virales y los límites del humor político en el debate público, especialmente en un contexto mediático donde los fragmentos aislados pueden adquirir un significado distinto al original.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....

Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece

Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad

Esteban Trebucq se distanció de Milei y confesó que se disculpó con Lali Espósito

Finalissima 2026: Filtran en dónde se jugaría Argentina vs España