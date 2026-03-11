El debut de Guido Kaczka en El Trece con su nueva apuesta Es mi sueño desató una inesperada controversia en la televisión argentina. Desde El Nueve manifestaron incomodidad con Kuarzo, compañía también responsable de Bienvenidos a ganar, actualmente encabezado por Hernán Drago.
COMPETENCIA FEROZ
Lo llora Guido Kaczka: La guerra de El Trece y El Nueve por el rating de Hernán Drago
El lanzamiento del reality musical de Guido Kaczka abrió una interna entre los canales y generó malestar por las coincidencias con el ciclo Bienvenidos a ganar.
La molestia surge porque las dos propuestas comparten rasgos similares. Competencias de canto, relatos emotivos de participantes y recompensas relacionadas con cumplir metas personales. Para las autoridades del canal, esas coincidencias podrían provocar confusión entre quienes siguen ambos envíos.
De acuerdo con lo contado en el streaming Ya fue todo, la productora habría evaluado ajustar el esquema del programa que anteriormente conducía Laurita Fernández con la intención de diferenciarlo del nuevo lanzamiento. Sin embargo, la señal rechazó cualquier modificación al considerar que ya existían acuerdos firmados y una estructura definida.
Así, la situación dejó al descubierto una fricción entre la emisora y la empresa realizadora, en medio de la disputa por captar mayor cantidad de espectadores dentro de la televisión abierta.
Hernán Drago no solo preocupa a Guido Kaczka
El presente televisivo de Beto Casella no se encuentra en su mejor momento. Con su nuevo ciclo BTV en la pantalla de América TV, el conductor no logra encontrar el rumbo en materia de audiencia y en los últimos días quedó nuevamente por detrás de su competencia directa: Hernán Drago con Bienvenidos a ganar.
De acuerdo a los datos que respectan a los niveles de audiencia, el programa de El Nueve marca mejores números en la franja horaria y se impuso con claridad sobre el envío del exconductor de Bendita.
La diferencia no pasó por alto en el mundo de la televisión, donde muchos señalan que el flamante proyecto todavía no logra consolidar una audiencia propia.
De hecho, parte del público que lo acompañaba en su exprograma parece haberse quedado con el histórico ciclo que siguió al aire bajo la conducción de Edith Hermida.
