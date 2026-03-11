Lo llora Guido Kaczka: La guerra de El Trece y El Nueve por el rating de Hernán Drago

De acuerdo a los datos que respectan a los niveles de audiencia, el programa de El Nueve marca mejores números en la franja horaria y se impuso con claridad sobre el envío del exconductor de Bendita.

La diferencia no pasó por alto en el mundo de la televisión, donde muchos señalan que el flamante proyecto todavía no logra consolidar una audiencia propia.

De hecho, parte del público que lo acompañaba en su exprograma parece haberse quedado con el histórico ciclo que siguió al aire bajo la conducción de Edith Hermida.

