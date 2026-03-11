Crisis: la histórica marca Mauro Sergio confirmó lo que muchos esperaban

"Ante las versiones que circularon en las últimas horas, la empresa Mauro Sergio informa que su planta está trabajando en un proceso de renovación interna y reorganización estructural, adaptada al contexto actual debido a los cambios de la competencia del mercado". Un comunicado que da a entender que hay cambios, también desvinculaciones y un reordenamiento debido a las bajas ventas.

La verdadera actualidad de Mauro Sergio

Hoy en día la planta de Textilana, ubicada en la Ruta 88, tiene a 175 operarios suspendidos y otros 60 trabajadores que están realizando tareas mínimas. Estos mismos empleados comentaron que la planta está prácticamente parada, esperando que se defina todo en una reunión sindical organizada para marzo.

Lo cierto es que la caída del consumo y la actualidad del país no ayudan a las empresas que producen en la Argentina. De todas maneras, los trabajadores siguen suspendidos mientras la compañía asegura no estar en crisis o a punto de cerrar.

