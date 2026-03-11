Crisis: la histórica marca Mauro Sergio confirmó lo que muchos esperaban

Mauro Sergio, una empresa familiar de la cual es responsable Textilana S.A., se hizo eco en redes sociales ya que muchos comenzaron a informar que estaban en crisis y que esta empresa iba a cerrar en breve. Al parecer las cosas son algo diferentes.
Crisis en Argentina: el futuro de Mauro Sergio
En todos los portales se hizo eco la noticia del cierre de Textilana S.A., la responsable de Mauro Sergio. Sin embargo, la firma salió a desmentir esta información y aclaró que no está pensando en cerrar ni mucho menos. De todas formas sí están realizando cambios en la empresa.
Fue en diálogo con Ahora Mar del Plata donde Sergio y Roxana Todisco, hijos del fundador de la marca, expresaron cómo está actualmente la firma. Los mismos indicaron que la compañía está trabajando en "una etapa de reestructuración". En pocas palabras, hay renovación de personal y también algunos cambios en los empleados.
Por otro lado, los vendedores de Mauro Sergio del país compartieron imágenes en redes sociales para informar a la gente cómo están las cosas con la marca: "Comunicado importante: Mauro Sergio no cerró. Seguimos trabajando con normalidad. Desmentimos rumores", lanzaron.
"Ante las versiones que circularon en las últimas horas, la empresa Mauro Sergio informa que su planta está trabajando en un proceso de renovación interna y reorganización estructural, adaptada al contexto actual debido a los cambios de la competencia del mercado". Un comunicado que da a entender que hay cambios, también desvinculaciones y un reordenamiento debido a las bajas ventas.
La verdadera actualidad de Mauro Sergio
Hoy en día la planta de Textilana, ubicada en la Ruta 88, tiene a 175 operarios suspendidos y otros 60 trabajadores que están realizando tareas mínimas. Estos mismos empleados comentaron que la planta está prácticamente parada, esperando que se defina todo en una reunión sindical organizada para marzo.
Lo cierto es que la caída del consumo y la actualidad del país no ayudan a las empresas que producen en la Argentina. De todas maneras, los trabajadores siguen suspendidos mientras la compañía asegura no estar en crisis o a punto de cerrar.
