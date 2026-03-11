Filtran en Boca los refuerzos top que piensa Riquelme para ganar la Copa Libertadores

Justamente, la ampliación del estadio y la conquista de la Libertadores son dos de los grandes deseos del mundo Boca, por lo que todo indica que la actual dirigencia intentará avanzar fuerte en ambos frentes durante este año.

En cuanto al mercado de pases, la ventana de comienzos de temporada ya cerró. Boca tenía la posibilidad de sumar un refuerzo hasta el 10 de marzo por la salida de Lucas Blondel a Huracán, pero tras la caída de la negociación por Alan Lescano, el club finalmente decidió no incorporar a nadie.

image

Pensando en mitad de año, Monroig adelantó que ya hay tres nombres en carpeta: Alan Lescano, Paulo Dybala y Sebastián Villa, quien sigue siendo una opción para reforzar el plantel.

De todos modos, también hay una condición importante: Boca deberá superar la fase de grupos de la Libertadores si quiere encarar un mercado de pases fuerte a mitad de año.

Boca de Claudio Úbeda

Luego de la contundente victoria ante Lanús, en lo que fue probablemente el mejor partido de Boca Juniors en lo que va del año, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se enfrentará a San Lorenzo este miércoles desde las 19:45 en La Bombonera.

Los clásicos vienen siendo un desafío para el Xeneize en los últimos tiempos, aunque el Cuervo también llega con irregularidad, por lo que se espera un duelo parejo y atractivo.

Tras el buen rendimiento ante el Granate, Úbeda repetirá el mismo once para enfrentar al equipo que dirige Damián Ayude.

Embed

Boca formará con:

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Por su parte, San Lorenzo saldría con:

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello.

En cuanto al equipo arbitral, el juez principal será Pablo Echavarría, con Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes. En el VAR estará Silvio Trucco, mientras que el AVAR será Mauro Ramos Errasti.

El partido se podrá ver por ESPN Premium.

