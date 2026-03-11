La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni buscará repetir la hazaña lograda en Qatar en el Mundial de Norteamérica 2026, que comenzará en junio. En este contexto, IOL Inversiones presentó “Desafío IOL”, una iniciativa que ofrece premios y beneficios vinculados a la competencia que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
BENEFICIOS PARA VIAJEROS
Mundial 2026: IOL lanza "Desafío IOL" con premios para hinchas de la Selección Argentina
Falta poco para el Mundial 2026 y la Selección Argentina buscará repetir lo hecho en Qatar. ¿De que se trata el desafío IOL y que premios y beneficios tiene?
A través de este desafío, los usuarios podrán participar en distintas misiones dentro de la app y la web de IOL para sumar puntos y competir por viajes que les permitirán alentar a la Selección desde la tribuna en Dallas, Estados Unidos.
IOL Inversiones y la Selección Argentina
IOL Inversiones lanzó “Desafío IOL”, una iniciativa interactiva dentro de su app y su sitio web en la que los usuarios podrán completar distintas misiones durante ocho semanas —del 9 de marzo al 3 de mayo— para sumar puntos y escalar posiciones en un ranking.
El premio principal consiste en 20 viajes a Dallas, Estados Unidos, para ver a la Selección Argentina el 22 de junio, con pasajes aéreos, traslados, alojamiento y entrada al estadio incluidos.
Cabe recordar que en esa fecha el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Austria, en lo que será el segundo partido de la fase de grupos.
La propuesta está abierta tanto a los más de 2 millones de clientes actuales de IOL como a quienes abran una cuenta para sumarse al desafío. A través de diferentes misiones dentro de la plataforma, los participantes podrán acumular puntos que les permitirán avanzar en el ranking y participar por los premios.
Además del premio principal, habrá sorteos de camisetas y pelotas oficiales, alcanzando un total de 100 ganadores a lo largo de toda la campaña.
Para participar en Desafío IOL, los usuarios deben ingresar a la app o a la web de la plataforma y activar su participación con un solo clic. Desde ese momento podrán sumar puntos mediante distintas dinámicas, como misiones semanales para fomentar hábitos financieros, desafíos especiales y acciones vinculadas a ingresos e inversiones dentro de la plataforma.
La iniciativa busca combinar el mundo de las inversiones con la pasión por el fútbol, al tiempo que promueve hábitos financieros dentro de la plataforma.
Mundial 2026
El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica, con sedes en Estados Unidos, Canadá y México. El torneo contará con 12 grupos, y avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros de la fase inicial. A partir de esa instancia, los partidos serán de eliminación directa.
Estos son los grupos del certamen:
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea, Playoff Europa 4 (Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda)
- Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza, Playoff Europa 1 (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina)
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Playoff Europa 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Playoff Europa 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
- Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Playoff Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irak)
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
- Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia, Playoff Intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo)
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
En el Grupo J, la Selección Argentina buscará repetir lo conseguido en Qatar. Su calendario en la fase de grupos será el siguiente:
- Argentina vs. Argelia: 16 de junio, 22:00
- Argentina vs. Austria: 22 de junio, 14:00
- Argentina vs. Jordania: 27 de junio, 23:00
