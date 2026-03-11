Mundial 2026: IOL lanza "Desafío IOL" con premios para hinchas de la Selección Argentina

La propuesta está abierta tanto a los más de 2 millones de clientes actuales de IOL como a quienes abran una cuenta para sumarse al desafío. A través de diferentes misiones dentro de la plataforma, los participantes podrán acumular puntos que les permitirán avanzar en el ranking y participar por los premios.

Además del premio principal, habrá sorteos de camisetas y pelotas oficiales, alcanzando un total de 100 ganadores a lo largo de toda la campaña.

Para participar en Desafío IOL, los usuarios deben ingresar a la app o a la web de la plataforma y activar su participación con un solo clic. Desde ese momento podrán sumar puntos mediante distintas dinámicas, como misiones semanales para fomentar hábitos financieros, desafíos especiales y acciones vinculadas a ingresos e inversiones dentro de la plataforma.

La iniciativa busca combinar el mundo de las inversiones con la pasión por el fútbol, al tiempo que promueve hábitos financieros dentro de la plataforma.

Mundial 2026

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica, con sedes en Estados Unidos, Canadá y México. El torneo contará con 12 grupos, y avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros de la fase inicial. A partir de esa instancia, los partidos serán de eliminación directa.

Estos son los grupos del certamen:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea, Playoff Europa 4 (Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda)

México, Sudáfrica, Corea, Playoff Europa 4 (Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda) Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza, Playoff Europa 1 (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina)

Canadá, Qatar, Suiza, Playoff Europa 1 (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzegovina) Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Brasil, Marruecos, Haití, Escocia Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Playoff Europa 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

Estados Unidos, Paraguay, Australia, Playoff Europa 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo) Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, Playoff Europa 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)

Países Bajos, Japón, Túnez, Playoff Europa 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Playoff Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irak)

Francia, Senegal, Noruega, Playoff Intercontinental 2 (Bolivia/Surinam/Irak) Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Argentina, Argelia, Austria, Jordania Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia, Playoff Intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo)

Portugal, Uzbekistán, Colombia, Playoff Intercontinental 1 (Nueva Caledonia/Jamaica/Congo) Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

En el Grupo J, la Selección Argentina buscará repetir lo conseguido en Qatar. Su calendario en la fase de grupos será el siguiente:

Argentina vs. Argelia: 16 de junio, 22:00

16 de junio, 22:00 Argentina vs. Austria: 22 de junio, 14:00

22 de junio, 14:00 Argentina vs. Jordania: 27 de junio, 23:00

