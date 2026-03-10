Manuel Adorni lanzó una "bolufrase" digna del top ten de la política argentina

"¿Vamos a caer en lo mismo que usted criticaba? Esto de que 'con la mía...'".

Adorni contestó:

"Estás equivocado. Yo vengo una semana a deslomarme acá, 5 días a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque la es la que me da una mano, más allá de que ella en paralelo iba a venir igual porque tenía una actividad”.

adorniyesposa El jefe Gabinete Adorni junto a su esposa en la visita a la tumba de “el rebe de Lubavitch”, en Nueva York. x.com/fmjai

La esposa regresará en el avión presidencial sino en uno de línea. "Igual íbamos a volver por separado", se excusó Adorni.

Adorni reconoció que Angeletti comparte la habitación del hotel en Nueva York que se paga con fondos públicos.

"Por supuesto. Es mi mujer", sostuvo Adorni.

"Y esos gastos los paga el Estado nacional, lo pagan los contribuyentes", dijo Feinmann.

Algunos diputados opositores, como Esteban Paulón, van a realizar una presentación en el Congreso Nacional para pedirle explicaciones al Jefe de Gabinete.

