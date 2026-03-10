"Me estoy deslomando" dijo Manuel Adorni para defenderse de las críticas tremendas que recibe en las redes donde tiene, por ejemplo, casi un millón de seguidores en X.
"ME ESTOY DESLOMANDO EN NUEVA YORK"
Manuel Adorni lanzó una "bolufrase" digna del top ten de la política argentina
El Jefe de Gabinete justificó en nota con Eduardo Feinmann la presencia de su esposa (que no es funcionaria) en la delegación presidencial en Nueva York.
La gira de Javier Milei cobró un cariz escandaloso al conocerse que la mujer del jefe de ministros se alojó en el mismo hotel que su marido y viajó en el avión presidencial.
El doble relato del gobierno libertario, donde abundan los privilegios para sus funcionarios, quedó al descubierto por la pobreza de la explicación oficial.
Eduardo Feinmann lo atendió de entrada durante la entrevista:
"¿Vamos a caer en lo mismo que usted criticaba? Esto de que 'con la mía...'".
Adorni contestó:
"Estás equivocado. Yo vengo una semana a deslomarme acá, 5 días a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque la es la que me da una mano, más allá de que ella en paralelo iba a venir igual porque tenía una actividad”.
La esposa regresará en el avión presidencial sino en uno de línea. "Igual íbamos a volver por separado", se excusó Adorni.
Adorni reconoció que Angeletti comparte la habitación del hotel en Nueva York que se paga con fondos públicos.
"Por supuesto. Es mi mujer", sostuvo Adorni.
"Y esos gastos los paga el Estado nacional, lo pagan los contribuyentes", dijo Feinmann.
Otras bolufrases históricas de la política argentina
“Tenemos que dejar de robar por lo menos 2 años”, Luis Barrionuevo.
“Me quiero ir”, ex ministro de Hacienda Hernán Lorenzino.
“A vos no te va tan mal, gordito”, Raúl Alfonsín.
“Viajaremos a la estratósfera y luego a Japón en una hora y media”, Carlos Menem.
“Veníamos bien, pero pasaron cosas” Mauricio Macri.