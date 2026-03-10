urgente24
ACTUALIDAD Manuel Adorni > Jefe de Gabinete > Eduardo Feinmann

"ME ESTOY DESLOMANDO EN NUEVA YORK"

Manuel Adorni lanzó una "bolufrase" digna del top ten de la política argentina

El Jefe de Gabinete justificó en nota con Eduardo Feinmann la presencia de su esposa (que no es funcionaria) en la delegación presidencial en Nueva York.

10 de marzo de 2026 - 22:49
Manuel Adorni, jefe de gabinete

Manuel Adorni, jefe de gabinete

@Jefatura_Ar

"Me estoy deslomando" dijo Manuel Adorni para defenderse de las críticas tremendas que recibe en las redes donde tiene, por ejemplo, casi un millón de seguidores en X.

La gira de Javier Milei cobró un cariz escandaloso al conocerse que la mujer del jefe de ministros se alojó en el mismo hotel que su marido y viajó en el avión presidencial.

El doble relato del gobierno libertario, donde abundan los privilegios para sus funcionarios, quedó al descubierto por la pobreza de la explicación oficial.

Seguir leyendo

La presencia de Bettina Angeletti, pareja de Adorni, se conoció luego de que el sitio Radio Jai publicara una fotografía en la que se la observa junto al alter ego de Karina Milei durante una visita a la tumba del Rebe de Lubavitch, ubicada en el barrio de Queens. La presencia de Bettina Angeletti, pareja de Adorni, se conoció luego de que el sitio Radio Jai publicara una fotografía en la que se la observa junto al alter ego de Karina Milei durante una visita a la tumba del Rebe de Lubavitch, ubicada en el barrio de Queens.

Eduardo Feinmann lo atendió de entrada durante la entrevista:

"¿Vamos a caer en lo mismo que usted criticaba? Esto de que 'con la mía...'".

Adorni contestó:

"Estás equivocado. Yo vengo una semana a deslomarme acá, 5 días a deslomarme como todos los que vienen acá a Nueva York. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque la es la que me da una mano, más allá de que ella en paralelo iba a venir igual porque tenía una actividad”.

adorniyesposa
El jefe Gabinete Adorni junto a su esposa en la visita a la tumba de “el rebe de Lubavitch”, en Nueva York.

El jefe Gabinete Adorni junto a su esposa en la visita a la tumba de “el rebe de Lubavitch”, en Nueva York.

La esposa regresará en el avión presidencial sino en uno de línea. "Igual íbamos a volver por separado", se excusó Adorni.

Adorni reconoció que Angeletti comparte la habitación del hotel en Nueva York que se paga con fondos públicos.

"Por supuesto. Es mi mujer", sostuvo Adorni.

"Y esos gastos los paga el Estado nacional, lo pagan los contribuyentes", dijo Feinmann.

Algunos diputados opositores, como Esteban Paulón, van a realizar una presentación en el Congreso Nacional para pedirle explicaciones al Jefe de Gabinete. Algunos diputados opositores, como Esteban Paulón, van a realizar una presentación en el Congreso Nacional para pedirle explicaciones al Jefe de Gabinete.

Otras bolufrases históricas de la política argentina

“Tenemos que dejar de robar por lo menos 2 años”, Luis Barrionuevo.

“Me quiero ir”, ex ministro de Hacienda Hernán Lorenzino.

“A vos no te va tan mal, gordito”, Raúl Alfonsín.

“Viajaremos a la estratósfera y luego a Japón en una hora y media”, Carlos Menem.

“Veníamos bien, pero pasaron cosas” Mauricio Macri.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES