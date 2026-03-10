Las últimas horas fueron de incertidumbre total en torno al partido entre Huracán vs River por la Fecha 10 del Torneo Apertura ya que el encuentro corría peligro debido al derrumbe que se produjo a pocas cuadras del Tomás Adolfo Ducó. Luego de varias idas y vueltas el Gobierno de la Ciudad confirmó cuándo y cómo se jugará.
LLEGARON A UN ACUERDO
OFICIAL: Se confirmó cuándo y dónde se jugará Huracán vs River
Luego de varias horas de negociación, el Gobierno de la Ciudad dio su veredicto respecto al encuentro entre Huracán y River.
La semana pasada se produjo un derrumbe en un complejo habitacional a pocas cuadras de la casa de Huracán, lo que hizo que los vecinos debieran abandonar sus hogares ante el peligro de un desastre mayor. El mismo día del hecho, el Globo terminó jugando contra Belgrano a puertas cerradas, una medida correcta ante la inminencia del siniestro.
Pasó poco más de una semana y con la llegada del choque entre Huracán y River surgieron las dudas: ¿Se va a jugar? ¿Se juega en el Ducó? ¿Se puede jugar en otra cancha? ¿Si se juega en el Ducó, es con o sin público? El que salió a marcar la cancha rápidamente fue el Globo, ya que ante la intención del Gobierno de la Ciudad de abrir el Palacio pero sin público pusieron el grito en el cielo.
Huracán sacó un comunicado oficial cerca de este mediodía donde dejó en claro que no había ningún tipo inspección que indicara que la realización de un partido de fútbol en el Tomás Adolfo Ducó era indicador de un posible derrumbe mayor en el complejo habitacional y que la intención era que el partido se juegue con público y en su casa.
Huracán vs River en el Ducó con aforo reducido
Tras varias horas de negociación, El Gobierno de la Ciudad confirmó que el partido entre Huracán y River se disputará el jueves a las 21:30hs en el Tomás Adolfo Ducó con público, pero con aforo reducido. El comunicado oficial entregado por las autoridades incluso indica accesos para los hinchas para evitar diferentes inconvenientes.
“La Ciudad y las autoridades del Club Atlético Huracán acordaron reducir el aforo a un tercio del público para el partido del jueves con River Plate. Se habilitará un máximo de 15.000 espectadores”, expresaron desde el gobierno porteño, por lo que se puede decir que todas las partes cedieron para que el choque se produzca en el lugar y fecha que estaba pautado.
