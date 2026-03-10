OFICIAL: Se confirmó cuándo y dónde se jugará Huracán vs River

Pasó poco más de una semana y con la llegada del choque entre Huracán y River surgieron las dudas: ¿Se va a jugar? ¿Se juega en el Ducó? ¿Se puede jugar en otra cancha? ¿Si se juega en el Ducó, es con o sin público? El que salió a marcar la cancha rápidamente fue el Globo, ya que ante la intención del Gobierno de la Ciudad de abrir el Palacio pero sin público pusieron el grito en el cielo.