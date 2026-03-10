El mundo River está con mucha expectativa por lo que será el estreno de Eduardo Coudet contra Huracán pero más allá de esto ya se habla del próximo mercado de pases. Uno de los nombres fuertes que vuelve a sonar es Mauro Icardi, con todo lo que eso significa, y el que dio una respuesta certera fue Enzo Francescoli.
Revuelo en River por el anuncio de Francescoli sobre la llegada de Icardi
Enzo Francescoli habló sobre la búsqueda de un 9 y dejó en claro la postura de River antes los rumores de llegada de Mauro Icardi.
Luego de lo que fue la salida de Marcelo Gallardo como entrenador de River uno de los que volvió a estar en un lugar importante dentro del club es Enzo Francescoli. El Príncipe, que cuenta con el cargo de Secretario Técnico desde su llegada a finales de 2013, estaba bastante corrido ya que el poder de decisión absoluto lo tenía el Muñeco.
Ahora el ex delantero volvió a ser fuente de consulta y a estar dentro de la mesa chica en la toma de decisiones y de hecho fue él quien recomendó y buscó a Chacho Coudet para que sea el nuevo entrenador. En las últimas horas el Francescoli rompió el silencio con F12, programa de ESPN, y allí además de hablar de la salida del Muñeco y de la llegada del nuevo entrenador fue consultado directamente por la chance de que llegue Mauro Icardi en el mes de junio.
Francescoli negó contactos con Icardi
“Nunca hablé nada por Icardi, y sé que en todo el grupo que trabaja con el fútbol de River nunca se habló hasta el momento, así que es un tema que desconozco por completo”, sentenció Francescoli, quien remarcó que se pudo haber dado un llamado por parte de un dirigente menor, pero que dentro de la cúpula dirigencial nadie movió un dedo por el actual atacante de Galatasaray.
Más allá de esto los rumores de que Icardi puede llegar al Millonario están más que latentes. Hernán Castillo aseguró que desde la dirigencia sondearán al atacante para ver si es posible su arribo en el mes de junio, teniendo en cuenta que se termina su contrato con Galatasaray y quedará con el pase en su poder, siendo esta una enorme oportunidad de mercado.
Si bien desde River aseguran que hasta ahora no hubo un solo movimiento para sumar a Icardi, nadie descarta que esto sí vaya a ocurrir en el futuro. Se verá cómo sigue esta historia ahora que el entrenador es Coudet y que claramente pedirá jugadores de categoría para lograr armar un equipo que pelee en todas las competencias por delante.
