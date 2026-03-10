La creación de la Agencia Nacional de Migraciones, un proyecto que había sido anunciado meses atrás por el Gobierno, quedó finalmente en suspenso. La decisión se tomó en la Casa Rosada y fue impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien ordenó frenar el decreto que debía oficializar el organismo y detener todas las designaciones previstas.
MARCHA ATRÁS
Karina Milei frenó la nueva Agencia de Migraciones y dejó sin cargo a Diego Valenzuela
Karina Milei movió el tablero y frenó la creación de la agencia nacional de Migraciones. Freno a Diego Valenzuela (y a Patricia Bullrich).
Entre los cambios más relevantes está la situación de Diego Valenzuela, quien estaba perfilado para conducir el nuevo organismo. Con la iniciativa archivada por el momento, el dirigente libertario no asumirá ese rol y regresará a su banca en el Senado de la provincia de Buenos Aires.
Fuentes del oficialismo le confirmaron al periodista Pablo Lapuente (Letra P) que la decisión se tomó en las últimas horas y que el decreto ya no será publicado en el Boletín Oficial. “Está todo frenado por decisión de Karina”, señalaron desde el entorno del Gobierno.
Karina Milei puso el freno
El proyecto había sido presentado originalmente por Patricia Bullrich cuando aún estaba al frente del Ministerio de Seguridad, con la intención de crear una estructura dedicada específicamente al control migratorio, la coordinación de fronteras y el combate de amenazas transnacionales.
Sin embargo, la iniciativa generó diferencias internas dentro del propio oficialismo. Según trascendió, parte de la discusión se centró en el diseño institucional que debía tener el nuevo organismo.
Mientras algunos sectores del Gobierno defendían una estructura acotada, otros proponían un esquema más amplio que incluyera nuevas herramientas de control. Entre esas ideas figuraba la posibilidad de crear una Policía de Migraciones, similar al modelo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Freno a Diego Valenzuela (y a Patricia Bullrich)
En ese marco, Diego Valenzuela había trabajado durante los últimos meses junto a técnicos y especialistas en la elaboración del proyecto y del organigrama que podría tener la agencia.
Pero las diferencias sobre el alcance del organismo, sumadas a las tensiones internas dentro del oficialismo, terminaron inclinando la balanza hacia la suspensión del plan.
La decisión también estuvo atravesada por el contexto político dentro del Gobierno. En la Casa Rosada consideran que la puesta en marcha de una nueva estructura estatal podría profundizar disputas internas en un momento en el que buscan preservar la estabilidad política.
De este modo, las políticas migratorias seguirán, al menos por ahora, bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones, sin la creación de un organismo adicional especializado.
El regreso de Valenzuela a la Legislatura
Tras la cancelación del proyecto, Diego Valenzuela retomará su actividad en el Senado bonaerense. El dirigente había jurado como representante de la Primera sección electoral el 9 de diciembre pasado, pero pidió licencia en ese mismo acto ante la posibilidad de asumir al frente del nuevo organismo.
Con el cambio de escenario, volverá a ocupar su banca en la Legislatura provincial durante las próximas sesiones.
En paralelo, el dirigente planea concentrarse en la construcción política dentro de la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza busca consolidar su estructura territorial.
Valenzuela, que inició su carrera política en el PRO y luego se sumó al espacio libertario, tiene además aspiraciones dentro del armado bonaerense. Su objetivo es posicionarse en la discusión por la sucesión del actual gobernador Axel Kicillof.
Sin embargo, la competencia dentro del espacio oficialista aparece abierta. En ese escenario también se mencionan nombres como Diego Santilli y Sebastián Pareja, uno de los principales armadores políticos del oficialismo en la provincia.
Por ahora, la decisión de frenar la Agencia Nacional de Migraciones reconfigura el tablero interno del oficialismo y deja en pausa una de las iniciativas institucionales que el Gobierno había proyectado para su agenda de seguridad y control fronterizo.
_______________________________
Más noticias en Urgente24:
Javier Milei volvió a cargar contra Rocca/Madanes: "Atacaron a los argentinos junto con políticos ladrones"
Informe afirma que aún con menos inflación que en enero, los salarios volverán a perder
Fátima Flórez sigue en la cabeza de Javier Milei: Apuntan promoción vía mail oficial de Cancillería