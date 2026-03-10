Karina Milei frenó la nueva Agencia de Migraciones y dejó sin cargo a Diego Valenzuela

Mientras algunos sectores del Gobierno defendían una estructura acotada, otros proponían un esquema más amplio que incluyera nuevas herramientas de control. Entre esas ideas figuraba la posibilidad de crear una Policía de Migraciones, similar al modelo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Freno a Diego Valenzuela (y a Patricia Bullrich)

En ese marco, Diego Valenzuela había trabajado durante los últimos meses junto a técnicos y especialistas en la elaboración del proyecto y del organigrama que podría tener la agencia.

Pero las diferencias sobre el alcance del organismo, sumadas a las tensiones internas dentro del oficialismo, terminaron inclinando la balanza hacia la suspensión del plan.

La decisión también estuvo atravesada por el contexto político dentro del Gobierno. En la Casa Rosada consideran que la puesta en marcha de una nueva estructura estatal podría profundizar disputas internas en un momento en el que buscan preservar la estabilidad política.

De este modo, las políticas migratorias seguirán, al menos por ahora, bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones, sin la creación de un organismo adicional especializado.

El regreso de Valenzuela a la Legislatura

Tras la cancelación del proyecto, Diego Valenzuela retomará su actividad en el Senado bonaerense. El dirigente había jurado como representante de la Primera sección electoral el 9 de diciembre pasado, pero pidió licencia en ese mismo acto ante la posibilidad de asumir al frente del nuevo organismo.

Con el cambio de escenario, volverá a ocupar su banca en la Legislatura provincial durante las próximas sesiones.

En paralelo, el dirigente planea concentrarse en la construcción política dentro de la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza busca consolidar su estructura territorial.

Valenzuela, que inició su carrera política en el PRO y luego se sumó al espacio libertario, tiene además aspiraciones dentro del armado bonaerense. Su objetivo es posicionarse en la discusión por la sucesión del actual gobernador Axel Kicillof.

Sin embargo, la competencia dentro del espacio oficialista aparece abierta. En ese escenario también se mencionan nombres como Diego Santilli y Sebastián Pareja, uno de los principales armadores políticos del oficialismo en la provincia.

Por ahora, la decisión de frenar la Agencia Nacional de Migraciones reconfigura el tablero interno del oficialismo y deja en pausa una de las iniciativas institucionales que el Gobierno había proyectado para su agenda de seguridad y control fronterizo.

_______________________________

