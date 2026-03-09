Que la guerra en Irán no tape lo de Epstein y Trump: "Con una niña"

"La denunciante reportó que tiene una amiga, Leslie McMichael, quien fue asistente personal de Epstein en Florida desde 1986 hasta 1991 o 1992. Esta amiga compartió nombres de algunos invitados a las fiestas de Epstein, incluyendo a Bill Clinton y Donald Trump. Se dejaron 2 mensajes de voz, no se recibió respuesta", precisa el documento del FBI.

image La semana pasada, el Departamento de Justicia retuvo miles de archivos de Jeffrey Epstein, incluidos documentos del FBI con acusaciones (no verificadas) de conducta sexual inapropiada de Donald Trump, pero tuvo que volverlos a liberar por la presión.

A los 16 años, mientras modelaba, la denunciante asistió a 8 fiestas en la residencia de Epstein en Nueva York. En una ocasión, reportó que fue agredida sexualmente por Epstein. En otro momento, segun precisa el documento, dos hermanos gemelos, Allen y Oren, atrajeron a la denunciante y a su amiga escaleras arriba, pero escaparon de vuelta abajo. La denunciante afirmó que Oren violó a su mejor amiga y un tercer hermano llamado Tal violó a una niña de 14 años llamada Katie LNU. La denunciante nombró a otros individuos involucrados en "grandes fiestas de orgías" con ella, otras niñas jóvenes y modelos mayores de Victoria's Secret, incluyendo a Bill Clinton y Donald Trump.

Reportó que fue víctima y testigo de una red de tráfico sexual en el Campo de Golf Trump en Rancho Palos Verdes, CA entre 1995-1996. También reportó a Ghislaine Maxwell como la madame y corredora de fiestas sexuales, cuyos clientes incluían a Epstein, Robin Leach y Donald Trump.

Además reportó participar en orgías y que algunas niñas desaparecieron, rumoradas de haber sido asesinadas y enterradas en las instalaciones.

La denunciante reportó ser amenazada por el entonces jefe de seguridad de Trump de que, si alguna vez hablaba de lo que pasaba allí o de quién vio, terminaría "como fertilizante para los últimos nueve hoyos como las otras zorras" La denunciante reportó ser amenazada por el entonces jefe de seguridad de Trump de que, si alguna vez hablaba de lo que pasaba allí o de quién vio, terminaría "como fertilizante para los últimos nueve hoyos como las otras zorras"

EFTA01660651

Sin embargo, según reporta el FBI, se habló con la denunciante y se consideró no creíble. Investigación adicional mostró 3 incidentes separados involucrando a la denunciante que solicitaron evaluaciones psiquiátricas obligatorias. La denunciante afirmó tener un video de fiestas sexuales de alto perfil, tratos con carteles y haber presenciado a Robin Leach estrangular a una niña joven hasta la muerte en una fiesta. Dijo que fue contactada por otra víctima femenina de Epstein que quería publicar un libro (¿acaso fue Virginia Giuffre quien la había contactado o sus afirmaciones eran simples delirios?)

Según se informa, los registros del FBI sugieren que los agentes dejaron de hablar con ella en 2019. En el informe de la entrevista final de la mujer, realizada en octubre de 2019, durante la primera presidencia de Trump, los agentes le preguntaron si estaría dispuesta a proporcionar más información sobre Trump.

En respuesta, el agente escribió: “preguntó qué sentido tendría proporcionar la información en ese momento de su vida cuando había una gran posibilidad de que no se pudiera hacer nada al respecto”.

Entre los materiales publicados también se encuentra el expediente del FBI (EFTA00020518), con fecha de octubre de 2020, que contiene una acusación de violación contra Trump. Este documento hace referencia al relato de un conductor de una limusina, cuyo nombre ha sido censurado, quien informó sobre una conversación telefónica "muy preocupante" que involucraba a Trump, mientras lo llevaba a un aeropuerto en 1995. Según el documento, Trump mencionó repetidamente el nombre "Jeffrey" durante la llamada e hizo referencias a "abusar de una chica".

El documento además expone que una persona anónima alegó que Trump "la violó" y que, de hecho, "la había violado junto con Jeffrey Epstein". La declaración continúa: "Una chica con un nombre raro me llevó a un hotel o edificio elegante, así fue como sucedió".

Shaiel Ben-Ephraim, analista de Atlas Global Strategies y exdiplomático israelí, dijo a Al Jazeera que Trump “realmente necesita una distracción de [sus problemas internos] en forma de guerra”, argumentando que la ofensiva que Estados Unidos e Israel libra desde el 28 de enero en Irán busca sepultar las críticas internas del Partido Republicano por el caso Epstein, más aún cuando ciertos extremistas del MAGA sugieren que Epstein era un agente del Mossad que chantajeaba a políticos para obtener favores para Tel Aviv.

En ese sentido, el periodista republicano Tucker Carlson, los influencer del MAGA Nick Fuentes y Candance Owens (amiga de Charlie Kirk y recientemente enemistada con la viuda de Kirk) dijeron en varias entrevistas que considerban que Epstein estaba trabajando para los servicios de inteligencia de Israel.

"La verdadera pregunta no es '¿Era Jeffrey Epstein un raro que abusaba de niñas?' La verdadera pregunta es por qué lo estaba haciendo, en nombre de quién y de dónde provino el dinero...", dijo Carlson.

Embed

"Creo que la verdadera respuesta es que Jeffrey Epstein estaba trabajando en nombre de servicios de inteligencia, probablemente no estadounidenses. Tenemos todo el derecho de preguntar en nombre de quién estaba trabajando", sentenció.

Más contenido en Urgente24

Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo

Se fue de Boca peleado con Riquelme y acelera para llegar a River: "Tiene ganas"

Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España

Panorama desolador en Boca: se confirmó la peor noticia y llora Riquelme

Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos