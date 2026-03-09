Excelente: Anthropic demanda a la Administración Trump por difamación

La empresa solicitó al tribunal que declare ilegales las acciones del Gobierno y afirmó que el caso es crucial para otras empresas que puedan discrepar con el gobierno.

Anthropic incluyó como acusados a:

Departamento de Defensa; y

secretario de Defensa, el muy cuestionado Pete Hegseth;

varias agencias federales; y

una cantidad de funcionarios de la Administración.

“El presidente Trump jamás permitirá que una empresa progresista y de izquierda radical ponga en peligro nuestra seguridad nacional al dictar cómo opera el ejército más grande y poderoso del mundo”, respondió un comunicado leído por Liz Huston, una portavoz de la Casa Blanca.

Resultará interesante cómo lo sostienen en sede judicial.

Hegseth Pete Hegseth, secretario de Defensa de USA.

La batalla

La batalla legal marca un nuevo frente en la lucha entre Anthropic y la Administración Trump, quienes se disputan las medidas de protección necesarias para la IA en el Pentágono y en la sociedad en general.

En las negociaciones contractuales con el Departamento de Defensa, Anthropic solicitó garantías explícitas de que sus herramientas de IA no se utilizarían para la vigilancia doméstica / interna masiva ni para armas autónomas.

En una reunión con Hegseth en febrero, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, afirmó que no permitiría que Claude se utilizara para vigilar a ciudadanos estadounidenses.

Hegseth amenazó con etiquetar a la empresa como "un riesgo para la cadena de suministro", una designación sin precedentes históricamente reservada para empresas vinculadas a enemigos de USA.

Ahora, el Pentágono informó a Anthropic que designó formalmente a la empresa como "un riesgo para la cadena de suministro".

Y el presidente Donald Trump publicó en redes sociales una orden para que todas las agencias federales dejaran de utilizar el modelo de inteligencia artificial Claude de Anthropic (que, según se informa, el Pentágono ha utilizado en operaciones de combate en curso en Irán).

Las demandas de Anthropic destacan declaraciones hechas por Trump y Hegseth en el curso de su disputa con la compañía para argumentar que el gobierno busca suprimir su libertad de expresión protegida por la constitución.

“La Constitución otorga a Anthropic el derecho a expresar sus opiniones, tanto públicamente como ante el gobierno, sobre las limitaciones de sus propios servicios de IA y cuestiones importantes de seguridad de la IA”, escribieron los abogados de la empresa.

“Anthropic recurre al Poder judicial como último recurso para reivindicar sus derechos y detener la campaña ilegal de represalias del Ejecutivo”, escribieron los abogados de la compañía en la demanda presentada en California.

La otra acción, en el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC, es porque es el tribunal revisa las protestas a las decisiones administrativas tomadas por el secretario de defensa.

“Anthropic solicita a este Tribunal una revisión porque las acciones del Departamento de Defensa son, entre otras cosas, una forma pretexto de represalia en violación de la 1ra. y la 5ta. Enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos”, escribieron los abogados de Anthropic en su petición.

Portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston: "El Presidente y el secretario de Defensa se aseguran de que los valientes combatientes estadounidenses cuenten con las herramientas necesarias para triunfar y garantizarán que nunca sean rehenes de los caprichos ideológicos de los líderes de las grandes tecnológicas. Bajo la Administración Trump, nuestras fuerzas armadas obedecerán la Constitución de los Estados Unidos, no las condiciones de servicio de ninguna empresa de inteligencia artificial progresista".

Hubieran utilizado otra IA para atacar escuelas en Irán.

