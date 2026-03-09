Dibu Martínez: Conmoción por la sanción que podría recibir en Inglaterra

Esto está terminantemente prohibido por la FA en el reglamento de conducta en los puntos E8.1, E8.2 o E8.4, donde se establece que los jugadores no podrán tener ningún tipo de relación comercial con casas de apuestas que promocionen los partidos donde juegan. En el caso del Dibu Martínez la casa de apuestas con la que está relacionado promociona los partidos de las competencias que el arquero de la Selección Argentina disputa como Premier League, Europa League y FA Cup.