Emiliano el Dibu Martínez está siendo investigado por la FA inglesa por violar el código de conducta del fútbol inglés, algo que le podría traer una sanción millonaria en lo económico y fuerte en lo deportivo, esto por los antecedentes vistos en estos casos. Tiembla la dirigencia del Aston Villa.
INCREÍBLE
Dibu Martínez: Conmoción por la sanción que podría recibir en Inglaterra
El Dibu Martínez podría recibir una increíble sanción en Inglaterra por una grave infracción al reglamento de conducta del fútbol inglés.
Dibu Martínez podría ser sancionado por la FA
Dibu Martínez, arquero de la Selección Argentina y el Aston Villa podría ser sancionado por su relación comercial con Bplay, la casa de apuestas argentina que ofrece cuotas de las competencias inglesas de fútbol como Premier League y FA Cup, como también de competencias europeas como Europa League, torneos que disputa el club inglés.
Esto está terminantemente prohibido por la FA en el reglamento de conducta en los puntos E8.1, E8.2 o E8.4, donde se establece que los jugadores no podrán tener ningún tipo de relación comercial con casas de apuestas que promocionen los partidos donde juegan. En el caso del Dibu Martínez la casa de apuestas con la que está relacionado promociona los partidos de las competencias que el arquero de la Selección Argentina disputa como Premier League, Europa League y FA Cup.
El arquero es embajador de Bplay hace 18 meses y esto le podría costar dos tipos de sanciones, y ambas durísimas. Una económica que podría llegar a ser millonaria, como pasó con el caso de Yerry Mina y la otra deportiva, la cual se desconoce cuál podría ser.
La FA está al tanto de todo y ya comenzó la investigación del caso del cual es difícil que el Dibu Martínez pueda zafar, y lo que más probable es que sea sancionado, y lo que más le preocupa al arquero es la sanción deportiva.
Es todo muy curioso ya que el Aston Villa tiene como principal patrocinador a en su camiseta Betano, algo que a partir de la próxima temporada no podrá hacerlo ya que estará prohibido y ningún equipo podrá promocionar a ninguna casa de apuesta.
