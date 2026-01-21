Quedan menos de seis meses para que comience el Mundial y ya hay jugadores de la Selección Argentina que suenan para cambiar de equipo. Uno de los que tiene serias chances no solo de cambiar de club sino también de liga es Dibu Martínez, quien una vez terminada esta temporada podría emigrar a un gigante de Europa.
BOMBA
Dibu Martínez se aleja de Inglaterra para irse a un gigante de Europa
A meses del Mundial, Dibu Martínez aparece en el radar de uno de los equipos más importantes de Europa.
Está claro que a pocos meses del Mundial prácticamente ninguno de los jugadores de la Selección Argentina que tienen continuidad y son importantes en sus clubes iban a buscar cambiar de club teniendo en cuenta las dificultades de adaptación que eso podía generar y el perjuicio que puede llegar a provocar. Es por eso que Dibu Martínez decidió realizar toda la temporada en Aston Villa.
Sin embargo, Dibu Martínez que ya lo ganó todo con la Selección Argentina tiene intenciones de empezar a triunfar a nivel clubes en Europa. Hace algunos meses sonó para llegar a Manchester United, una chance que se derrumbó, y ahora el que lo pretende es nada menos que Inter de Milán, donde podría encontrarse con Lautaro Martínez.
Dibu Martínez se acerca al Inter de Milán
En las últimas horas el periodista italiano Gianluca Di Marzio aseguró que desde la directiva de Inter de Milán, donde aparece Javier Zanetti como una figura central, ya iniciaron contactos directos con el entorno de Dibu Martínez para ficharlo de cara a la temporada 2026-2027. De todas maneras todavía no hay nada formal y no parece que tampoco vaya a darse algo hasta que termine la temporada.
Aston Villa considera a Dibu Martínez una pieza angular del proyecto y de hecho desde que el arquero se sumó, año a año el conjunto Villano fue escalando posiciones hasta ser un fuerte competidor en Inglaterra. Más allá de esta situación, el arquero de la Selección Argentina y su entorno entienden que es el momento de dar el salto a un equipo TOP de Europa y esperan que no haya demasiadas trabas si llega una propuesta firme.
Inter de Milán parece ser un destino más que interesante para las aspiraciones de Dibu Martínez ya que se trata hoy en día de uno de los equipos más poderosos de Italia, peleando año a año por la Serie A, y viene de llegar a dos finales de Champions League en las últimas tres ediciones, lo que habla de la seriedad del proyecto deportivo.
Más en GOLAZO24
Boca sorprende a todos y va a la carga por Rodrigo Auzmendi
La decisión de San Lorenzo tras la última oferta de Boca por Cuello
Daniel Vila confirmó el futuro de Sebastián Villa tras negociar con River
Las tres decisiones clave que se tomaron en AFA tras dos reuniones clave para 2026