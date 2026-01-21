Dibu Martínez se aleja de Inglaterra para irse a un gigante de Europa

Aston Villa considera a Dibu Martínez una pieza angular del proyecto y de hecho desde que el arquero se sumó, año a año el conjunto Villano fue escalando posiciones hasta ser un fuerte competidor en Inglaterra. Más allá de esta situación, el arquero de la Selección Argentina y su entorno entienden que es el momento de dar el salto a un equipo TOP de Europa y esperan que no haya demasiadas trabas si llega una propuesta firme.