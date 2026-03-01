Temor de que USA e Israel fracasen, e Irán se reconvierta en dictadura militar

Paralizar la organización podría requerir semanas o incluso meses de ataques aéreos adicionales y otras medidas militares, según analistas y líderes de la oposición iraní. De no hacerlo, es probable que el régimen iraní se mantenga en el poder y se vuelva aún más represivo, a medida que los intransigentes que sobrevivieron a los ataques iniciales de USA e Israel desate aún más a los leales armados del CGRI con la esperanza de aferrarse al poder.

JAMENEI Una imagen satelital muestra una columna de humo negro elevándose y graves daños en el complejo del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en Teherán, Irán, el sábado 28/02.

Fundamentalismo chií no es Venezuela

La muerte de Jamenei “fortalece a los elementos más radicales y militarizados del régimen”, declaró Mohammed Albasha, fundador de Basha Report, una firma de asesoría de riesgos con sede en Washington. “No hay una oposición organizada dispuesta a aprovechar esta oportunidad. El resultado probable no es la reforma, sino la consolidación, más cercana a un estado militar cerrado”.

El presidente Donald Trump instó el sábado 28/02 al CGRI y a la policía a "unirse pacíficamente" y "colaborar" con los iraníes comunes que se oponen al gobierno. "Hemos escuchado que muchos de sus CGRI, militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren combatir y buscan inmunidad", declaró en una publicación en redes sociales.

Pero una transición que abandone 47 años de gobierno islámico de línea dura y de hostilidad hacia Estados Unidos es el escenario menos probable en el corto plazo, dijeron los analistas.

Hay pragmáticos dentro del CGRI, pero no están menos comprometidos con el fundamentalismo religioso que Jamenei y los clérigos que gobernaron a su lado.

Muchos de los líderes del grupo se formaron como soldados que lucharon en la brutal guerra contra Irak en la década de 1980, una época que consolidó su papel central en el apoyo al régimen. Bajo el liderazgo de Jamenei, el adoctrinamiento ideológico se volvió aún más frecuente, según los analistas.

El gobierno iraní podría evolucionar hacia una especie de dictadura militar bajo el control del CGRI. Es difícil imaginar el surgimiento de una figura como Delcy Rodríguez , la vicepresidenta venezolana que ha seguido la línea de Washington desde la captura de Nicolás Maduro en una redada estadounidense a principios de enero, según analistas.

IRÁN ABBAS ARAGHCHI EN OMAN_AFP Delegación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán el 06/02/2026, liderada por el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi (centro), llega a una reunión en Mascate (Omán). "AFP PHOTO / MINISTERIO DE EXTERIORES DE OMANÍ"

La organización

“El CGRI es una fuerza altamente radicalizada y adoctrinada”, declaró Kasra Aarabi, directora de investigación del CGRI para United Against Nuclear Iran, una organización política que se opone al régimen iraní. “Por lo tanto, creo que la idea de que cambien de bando es improbable”.

En Teherán, el CGRI supervisa bases en cada uno de los 22 distritos municipales de la ciudad, controladas por el Basij, el grupo paramilitar voluntario que encabezó la represión gubernamental contra los manifestantes en enero, según un informe de Aarabi y Saeid Golka , profesor asociado de la Universidad de Tennessee en Chattanooga.

Otras 3.000 instalaciones más pequeñas del Basij se encuentran en la mayoría de los barrios de Teherán.

Existe una infraestructura similar en todo el país, según el informe.

Sin ocupar el país ni desplegar tropas sobre el terreno, derrocar al régimen será "extremadamente difícil", declaró Richard Fontaine , director ejecutivo del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, un centro de estudios de Washington, en una publicación en redes sociales. "El CGRI y la Basij seguirán teniendo las armas, pero la gente seguirá sin ellas".

Tras el ataque de Estados Unidos e Israel en Irán la madrugada del sábado, las fuerzas de seguridad tomaron medidas para impedir que los manifestantes antirrégimen salieran a las calles, como hicieron en masa en diciembre y enero, antes de una sangrienta represión.

La policía instaló puestos de control en todo Teherán, mientras que el Basij organizaba manifestaciones contra Estados Unidos en universidades, a menudo un foco de sentimiento antirrégimen.

El heredero

Los líderes iraníes se han estado preparando para un ataque contra el régimen que podría provocar una ruptura de la cadena de mando.

El CGRI anunció en febrero planes para reactivar su denominada estrategia de defensa en mosaico, que permite a los comandantes dar órdenes de forma independiente a sus unidades. Está diseñada específicamente para fortalecer la resiliencia del país ante ataques extranjeros.

La República Islámica ha establecido 4 niveles de reemplazos para todo su liderazgo, incluidos sus comandantes del ejército, en caso de una campaña militar sostenida, dijeron funcionarios iraníes.

Además de Jamenei, los ataques estadounidenses e israelíes del sábado mataron al comandante principal del CGRI, Mohammad Pakpour, y a Ali Shamkhani, que encabezaba el comité de guerra del país, así como a otros comandantes de alto nivel, una señal de que USA está buscando degradar el poder del CGRI.

Los ataques a las instalaciones del CGRI podrían fracturar su control sobre los operativos de nivel inferior y reducir su capacidad para acabar con la oposición interna, dijeron los analistas.

El CGRI prometió en una declaración después de que se anunciara la muerte de Jamenei "mantenerse firme contra las conspiraciones internas y externas y castigar a los agresores contra la patria islámica".

El régimen había estado elaborando planes de contingencia en caso de la muerte de Jamenei, según informaron funcionarios iraníes.

Los posibles reemplazos, incluyendo a Hassan Jomeini, nieto del fundador del régimen, el ayatolá Ruhollah Jomeini, carecen de su prestigio y conexiones de alto nivel, según estos funcionarios. Una posibilidad es que dos clérigos de alto rango dirijan el país junto con el jefe del poder judicial, Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i, indicaron los funcionarios.

La inteligencia iraní ha elaborado planes para que un comandante militar ocupe el poder, según informaron funcionarios iraníes y otros leales al régimen. El cambio de régimen clerical se ha estado gestando durante años, ya que el CGRI se ha apropiado de gran parte de la economía, ha establecido grupos leales en universidades y oficinas, y se ha infiltrado en el ejército convencional y el gobierno.

Dos ex altos comandantes del CGRI —Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, y Mohammad Bagher Ghalibaf, el actual presidente del Parlamento— son los principales contendientes para tomar el poder.

En una publicación en X el sábado, Larijani prometió que Irán daría a Israel y Estados Unidos una lección inolvidable. Ghalibaf participó en la coordinación de la respuesta militar cuando Israel y Estados Unidos atacaron Irán en junio.

Aun así, el gobierno militar no es una certeza, especialmente si Larijani y Ghalibaf o sus sustitutos mueren, afirmó Golkar, de la Universidad de Tennessee en Chattanooga. «Si decapitas al jefe del CGRI, el cuerpo empezará a temblar», afirmó.

El ayatolá lloró frente al ataúd del general asesinado. /Foto: IRAN PRESS / AFP El ayatolá Jamenei llorando frente al ataúd de un general de la Guardia Revolucionaria asesinado por USA. /Foto: IRAN PRESS / AFP

Al Jazeera

También sobre este tema escribió Mohammad Mansour en Al Jazeera:

El asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei , en ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel ha causado uno de los golpes más significativos al liderazgo del país desde la revolución islámica de 1979, desencadenando protestas de sus partidarios.

Jamenei asumió el liderazgo supremo de Irán en 1989 después de la muerte del ayatolá Ruhollah Khomeini, quien había liderado la revolución islámica contra el Sha Mohammad Reza Pahlavi, pro-estadounidense.

El domingo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo que buscar venganza por el asesinato de Jamenei y otros altos funcionarios iraníes es el "deber y el derecho legítimo" del país.

El presidente Donald Trump ha presentado la operación como un momento de "liberación", prediciendo que la extracción de la "cabeza" provocará el rápido colapso del cuerpo. Sin embargo, en Irán, la realidad sugiere una situación mucho más compleja.

Entrevistas con expertos, militares y sociólogos políticos sugieren que la decapitación de los principales líderes de Irán podría no resultar como Occidente imagina. En cambio, corre el riesgo de dar origen a un "estado guarnición": un sistema paranoico y militarizado que lucha por su existencia sin límites políticos que cruzar.

Los límites de la 'decapitación'

La premisa central de la operación estadounidense es que Irán es demasiado frágil para sobrevivir a la muerte de su líder supremo. En una entrevista telefónica con CBS News, Trump afirmó que "sabe exactamente" quién manda en Teherán, y añadió que "hay buenos candidatos" para reemplazar al líder supremo. No dio más detalles sobre sus afirmaciones.

Sin embargo, los analistas militares advierten contra la suposición de que los ataques aéreos por sí solos puedan desencadenar un "cambio de régimen". Michael Mulroy, ex subsecretario adjunto de Defensa de EE. UU., declaró a Al Jazeera Arabic que, sin tropas sobre el terreno ni un levantamiento orgánico totalmente armado, el aparato de seguridad del Estado puede sobrevivir simplemente manteniendo la cohesión.

“No se puede facilitar un cambio de régimen solo con ataques aéreos”, dijo Mulroy. “Si queda alguien vivo para hablar, el régimen sigue ahí”.

Esta resiliencia se basa en la estructura militar dual de Irán. El gobierno está protegido no solo por un ejército regular (Artesh), sino también por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una poderosa fuerza militar paralela encargada constitucionalmente de proteger el sistema de velayat-e faqih, el principio de la tutela del jurista islámico.

Los apoya el Basij, una enorme milicia paramilitar voluntaria presente en cada barrio y entrenada específicamente para aplastar el disenso interno y movilizar a los leales ideológicos.

Esa cohesión ya se está poniendo a prueba.

Hossein Royvaran, un analista político basado en Teherán, confirmó que los ataques eliminaron al más alto nivel de seguridad del país, incluido el asesor de Jamenei y secretario del recién formado Consejo Supremo de Defensa, Ali Shamkhani.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, dijo que la transición de liderazgo comenzará el domingo.

“Pronto se formará un consejo de liderazgo interino. El presidente, el jefe del poder judicial y un jurista del Consejo de Guardianes asumirán la responsabilidad hasta la elección del próximo líder”, declaró Larijani.

“Este consejo se establecerá lo antes posible. Estamos trabajando para formarla hoy mismo”, declaró en una entrevista transmitida por la televisión estatal.

La rápida formación de un consejo de liderazgo interino, integrado por el presidente, el jefe judicial y un líder religioso del Consejo de Guardianes, indica que se han activado los “protocolos de supervivencia” del sistema.

Según Royvaran, el sistema está diseñado para ser “institucional, no personal”, capaz de funcionar en “piloto automático” incluso cuando se corta el liderazgo político.

Pero un analista basado en Teherán dijo que la dirección de Irán aún no está clara mientras los funcionarios intentan "proyectar estabilidad".

“Los funcionarios aquí están tratando de proyectar estabilidad, enfatizando que la situación está bajo control y que las instituciones estatales están funcionando eficazmente”, dijo Abas Aslani, investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos de Medio Oriente.

“Hoy, los ataques aéreos [estadounidenses-israelíes] tuvieron como objetivo la infraestructura militar y de seguridad de la capital [Teherán] y otras ciudades. Se espera que estos ataques continúen, e incluso se intensifiquen, en las próximas horas o días”, declaró a Al Jazeera.

Esa perspectiva de escalada no es algo que muchos iraníes comunes y corrientes vean con buenos ojos. Al mismo tiempo, las autoridades iraníes están lanzando fuertes advertencias, sugiriendo que podrían responder con capacidades que no se han utilizado previamente contra Israel ni Estados Unidos.

iran pakpour.png Asesinado comandante principal del CGRI, Mohammad Pakpour.

De la teocracia a la supervivencia nacionalista

Tal vez el cambio más significativo en el período inmediatamente posterior es el giro de Irán desde la legitimidad religiosa hacia el nacionalismo de supervivencia.

Conscientes de que la muerte del líder supremo podría romper el vínculo espiritual con sectores de la población, los funcionarios supervivientes están replanteando la guerra no como una defensa del clero, sino como una defensa de la integridad territorial de Irán.

Larijani, figura clave del partido conservador y figura clave en la transición, lanzó una dura advertencia: el objetivo final de Israel es la "partición" de Irán.

Al plantear la amenaza de la división de Irán en pequeños estados étnicos, los líderes buscan unir a los iraníes laicos y a la oposición contra un enemigo externo común.

Esta estrategia complica la esperanza estadounidense de un levantamiento popular.

Saleh al-Mutairi, sociólogo político, señala que la declaración gubernamental de 40 días de luto crea una "trampa fúnebre" para la oposición. Es probable que las calles se llenen de millones de dolientes, lo que creará un escudo humano para el gobierno y dificultará logística y moralmente que las protestas antigubernamentales cobren impulso a corto plazo.

image La cumbre de la OCS, considerada la más importante desde su fundación en 2001, reúne a líderes de más de veinte países. El bloque está compuesto por China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán.

El fin de la «paciencia estratégica»

Si Irán sobrevive al shock inicial, la nación que surja probablemente será fundamentalmente diferente: menos calculadora y probablemente más violenta.

Durante años, Jamenei defendió una doctrina de “paciencia estratégica”, absorbiendo a menudo golpes para evitar una guerra total.

Hassan Ahmadian, profesor de la Universidad de Teherán, dice que la era murió con el líder supremo.

“Irán aprendió una dura lección de la guerra de junio de 2025: la moderación se interpreta como debilidad”, declaró Ahmadian a Al Jazeera Arabic. Es probable que el nuevo cálculo en Teherán sea una política de tierra arrasada.

“La decisión está tomada. Si es atacado, Irán lo quemará todo”, añadió Ahmadian, sugiriendo que la respuesta será más amplia y dolorosa que cualquier otra vista en escaladas anteriores.

Esto corre el riesgo de que los comandantes de campo, liberados de la cautela política del liderazgo clerical, ataquen con mayor ferocidad. El asesinato ha humillado al sistema de seguridad, exponiendo lo que Liqaa Maki, investigadora principal del Centro de Estudios de Al Jazeera, califica de un catastrófico fallo de inteligencia.

“Al creyente no le pican dos veces en el mismo hoyo, pero a Irán sí le han picado dos veces”, dijo Maki, refiriéndose al patrón de ataques estadounidenses. Esta “exposición total” probablemente llevará a los líderes supervivientes a la clandestinidad, convirtiendo a Irán en un estado de hiperseguridad que considera cualquier disidencia interna como colaboración extranjera, afirmó.

Aunque la “cabeza” de Irán ha sido removida, el “cuerpo” –armado con uno de los mayores arsenales de misiles de Medio Oriente– permanece, dijo Maki.

------------------------------------

