LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

Cinco años no son poca cosa. Pero en el mundo de los canales de noticias, donde los números mandan más que los currículums, ni la trayectoria alcanza cuando el rating decide jugar en contra. Eso es, en esencia, lo que le pasó a Esteban Talpone, quien este martes 25 de febrero le dijo adiós a LN+ tras media década al frente de la gerencia de noticias. Y aunque su despedida en redes sonó amable, lo que quedó flotando en el ambiente fue bastante más incómodo.
Talpone eligió X para cerrar el capítulo. "Hoy puse fin a un ciclo de más de 5 años como gerente de noticias en el canal LN+. Fueron años intensos y muy gratificantes profesionalmente. Agradezco a todos los que me han acompañado. Ahora, nueva etapa! Saludos!!!", escribió. El mensaje tenía todo el aspecto de una salida prolija. Pero prolija no significa simple.
Fue Alejandro Alfie, periodista con casi dieciocho años de trayectoria en Clarín, quien destapó lo que había detrás del adiós. Citando directamente el mensaje de Talpone, Alfie dijo lo siguiente: "La caída en el rating del último año motivó la salida del gerente de Noticias de La Nación+, Esteban Talpone. Se vienen fuertes anuncios para intentar revertir esa tendencia, que llevó al quinto lugar en rating al canal de noticias de La Nación". Quinto lugar. Para un canal que supo competir de igual a igual con los líderes del segmento, ese número duele, y mucho.
Lo llamativo es que la publicación de Alfie encendió una discusión que excede con creces a Talpone. Porque los comentarios que se acumularon debajo de su posteo funcionaron casi como una radiografía del estado actual de los medios de noticias en Argentina.
El derrumbe en LN+ se lleva a Esteban Talpone
Más reflexivo, aunque igual de crítico, @gastontv apuntó al modelo: "El formato está agotado. Volver a las bases, investigar, hacer programas de esa índole, contar buenas historias, el color, la parrilla y la noticia, no todo es último momento. La gente también disfruta del bálsamo de una buena historia bien contada. Hoy todos operan". Una lectura que, dicho sea de paso, muchos adentro de la industria comparten pero pocos se animan a decir. Y por si hacía falta un poco más de pimienta en el asunto, @juanc161 fue el más directo de todos: "A la gente no le gusta que le hagan publicidad a un gobierno de mie***".
Tres comentarios, tres opiniones diferentes, un mismo canal. El cual necesita reinventarse urgente.
El nombre de Nicolas Bocache toma fuerza
Ahora bien, la pregunta que nadie puede esquivar es quién se va a sentar en ese lugar. Porque el sillón que deja Talpone no es cualquier sillón: implica hacerse cargo de una señal con los números en rojo y la presión de dar vuelta la tortilla rápido. Y acá aparece otro nombre en escena. La periodista Silvia Mercado, que venía siguiendo el tema de cerca, ya había anticipado la renuncia antes de que fuera oficial. Y tampoco se quedó con el nombre del sucesor. "Nicolas Bocache, jefe de noticias de C5N, estaría x firmar su pase a LN+", publicó en X, marcando además que la fecha de desembarco sería el 9 de marzo.
Si la información de Mercado se confirma, el dato tiene su propia ironía: Bocache viene de C5N, un canal con una línea editorial que históricamente se ubicó en las antípodas de La Nación+. El cruce de vereda, de confirmarse, va a generar ruido. Mucho ruido. Y en una industria que vive de la atención, eso tampoco es un detalle menor.
