LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

Más reflexivo, aunque igual de crítico, @gastontv apuntó al modelo: "El formato está agotado. Volver a las bases, investigar, hacer programas de esa índole, contar buenas historias, el color, la parrilla y la noticia, no todo es último momento. La gente también disfruta del bálsamo de una buena historia bien contada. Hoy todos operan". Una lectura que, dicho sea de paso, muchos adentro de la industria comparten pero pocos se animan a decir. Y por si hacía falta un poco más de pimienta en el asunto, @juanc161 fue el más directo de todos: "A la gente no le gusta que le hagan publicidad a un gobierno de mie***".

Tres comentarios, tres opiniones diferentes, un mismo canal. El cual necesita reinventarse urgente.

El nombre de Nicolas Bocache toma fuerza

Ahora bien, la pregunta que nadie puede esquivar es quién se va a sentar en ese lugar. Porque el sillón que deja Talpone no es cualquier sillón: implica hacerse cargo de una señal con los números en rojo y la presión de dar vuelta la tortilla rápido. Y acá aparece otro nombre en escena. La periodista Silvia Mercado, que venía siguiendo el tema de cerca, ya había anticipado la renuncia antes de que fuera oficial. Y tampoco se quedó con el nombre del sucesor. "Nicolas Bocache, jefe de noticias de C5N, estaría x firmar su pase a LN+", publicó en X, marcando además que la fecha de desembarco sería el 9 de marzo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SilMercado/status/2024214267436863998&partner=&hide_thread=false Nicolas Bocache, jefe de noticias de C5N, estaría x firmar su pase a LN+. Dentro del canal de noticias circula la información de que Esteban Talpone presentará su renuncia. LN+ viene perdiendo audiencia en forma sistemática y se ubica último frente a a la mayoría de sus… — Silvia Mercado (@SilMercado) February 18, 2026 Publicación en X de @SilMercado.

Si la información de Mercado se confirma, el dato tiene su propia ironía: Bocache viene de C5N, un canal con una línea editorial que históricamente se ubicó en las antípodas de La Nación+. El cruce de vereda, de confirmarse, va a generar ruido. Mucho ruido. Y en una industria que vive de la atención, eso tampoco es un detalle menor.

------------------------------

Más contenido en Urgente24

La estafa con la licencia de conducir que aterra a los conductores

"Me envió un video": La figura de Telefe que no contaba con que esto se filtrara

El increíble descuentazo de Mercado Pago que casi nadie conoce

Mirtha Legrand no se achica ante el presidente: "Le diría..."