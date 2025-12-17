Sandra Borghi se despide de El Trece y LN+ la espera: A qué figura reemplazaría

"Sentí que tenía que repactar conmigo misma y ser fiel a mí misma y a mis sentimientos. Y en ese contexto también es donde no dejo pasar por alto ningún momento", dijo en diálogo con la revista GENTE.

Y luego sumó: "Ya no tengo más mandatos por delante más que vivir, disfrutar y enfocarme en el día a día con las cosas buenas y malas. En este momento me siento plena, fuerte, segura de mí misma, feliz e íntegra".

Sobre el vínculo que mantiene con Isabela, hija de su expareja, explicó: "Yo sigo diciendo: "Tengo cuatro hijos, Isa es mi hija del corazón y lo va a ser para el resto de mi vida. Es la hermana de Josefina, de Valentina y de Juana".

---------------------

