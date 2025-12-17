Tal lo había adelantado hace algunos días Ángel de Brito, finalmente Sandra Borghi dejará la pantalla de El Trece por "varias internas". “ Vienen de varias discusiones con Ricardo Ravanelli que es el gerente de noticias del canal, de gran trayectoria, parece que está todo pésimo”, manifestó el destacado comunicador.
CAMBIA DE PANTALLA
Sandra Borghi se despide de El Trece y LN+ la espera: A qué figura reemplazaría
En medio de un tenso clima en el canal, Sandra Borghi prepara su despedida y desde la otra señal aguardan para que ocupe el lugar de un reconocido conductor.
En esta ocasión la información que circuló es que luego de que se despida del noticiero Mediodía Noticias, seguirá su trayectoria televisiva en LN+. Y no solo eso, sino que ocuparía el lugar que dejará Horacio Cabak luego de que se pase a A24.
"Iría en el lugar de Horacio Cabak en LN+, que Cabak vuelve a América. Él va a A24 y no conocemos a nadie que se vaya de A24", dijo el periodista Pablo Montagna a través del programa de streaming Ya fue todo.
De esta manera, habrá que esperar qué espacio liderará el comunicador, de 56 años, que finalmente desembarcará en la señal que lidera Juan Cruz Ávila y que en 2025 sumó destacadas figuras del periodismo como Eduardo Feinmann, Antonio Laje y Luis Novaresio.
La fuerte confesión de Sandra Borghi tras su separación
En julio del 2024 Sandra Borghi se separó de Fernando Casanello luego de 14 años juntos y en una reciente entrevista la periodista habló al respecto.
"Sentí que tenía que repactar conmigo misma y ser fiel a mí misma y a mis sentimientos. Y en ese contexto también es donde no dejo pasar por alto ningún momento", dijo en diálogo con la revista GENTE.
Y luego sumó: "Ya no tengo más mandatos por delante más que vivir, disfrutar y enfocarme en el día a día con las cosas buenas y malas. En este momento me siento plena, fuerte, segura de mí misma, feliz e íntegra".
Sobre el vínculo que mantiene con Isabela, hija de su expareja, explicó: "Yo sigo diciendo: "Tengo cuatro hijos, Isa es mi hija del corazón y lo va a ser para el resto de mi vida. Es la hermana de Josefina, de Valentina y de Juana".
