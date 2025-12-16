América TV apostó fuerte a la tecnología y lanzó su flamante "Histor I.A de fin de año", un institucional producido completamente con inteligencia artificial que prometía mostrar las figuras del canal para el 2026. Lo que nadie imaginaba era que el golpe más duro no vendría de los críticos de siempre, sino desde adentro: Sabrina Rojas, conductora de la propia señal, salió a destruir la iniciativa en pleno programa y sin pelos en la lengua.
"NOS VAN ECHANDO DE A POCO"
América TV cayó en la volteada: Conductora dejó expuestos los recortes del canal
América TV lanzó su spot con IA pensando en 2026, pero una voz del propio canal habló de recortes, programas contados y un mensaje que cayó como bomba.
La bomba estalló durante la emisión de "Pasó en América", cuando la conductora decidió romper el silencio y decir todo lo que pensaba. Arrancó con un dato revelador: "Nos deben quedar, sin contar los especiales navideños, unos nueve programas". Ahí nomás, quedó claro que algo no andaba bien. Pero lo mejor estaba por venir. Claro, para el público, para América TV, definitivamente no.
Con una mezcla de bronca y hartazgo, Rojas disparó sin filtro: "¿Viste cómo nos van echando de a poco?". La pregunta, cargada de ironía punzante, dejó helado al estudio. Sin embargo, la ex de Luciano Castro no se guardó nada y siguió metiendo el dedo en la llaga. "Pensé que iban a mostrar el institucional del canal en el que somos dos extras", lanzó, dejando en evidencia su indignación por el trato recibido.
Pero ahí no terminó la cosa. La rubia siguió con el ataque frontal: "O sea, no parece que hayamos sido los conductores del prime time que bancamos acá todo lo que quisieron poner y no funcionó", continuó diciendo.
América TV fue aplaudido por la gente pese al descargo de Sabrina Rojas
La furia de Sabrina escaló cuando le avisó a su compañero sobre el dichoso video: "¿No lo viste? Vamos en un bondi… ¡No lo veas! ¡Ahórrate el disgusto! Total estamos echados, digámoslo". Directa, sin vueltas, como si ya no tuviera nada que perder, la conductora tiró la bomba: según ella, están prácticamente despedidos y el institucional fue apenas una confirmación de lo que ya sabían.
Lo llamativo es que, mientras Rojas hacía esta especie de boicot en vivo y en directo, el público en las redes sociales se mostraba encantado con la propuesta. "Me encanta, excelente", "Muy original el institucional hecho pura y exclusivamente con IA. Por más IA en la TV", "¡Buenísimo! Un trabajo espectacular", comentaban los usuarios en las publicaciones del canal.
La paradoja es insólita, el público aplaude lo que la propia conductora del canal destruye sin piedad. Rojas eligió el camino más arriesgado, pero también el más honesto, hablar de frente, aunque eso signifique morder la mano del que le da de comer. Resta saber si América TV tomará alguna medida o simplemente dejará pasar este exabrupto como uno más en la lista.
