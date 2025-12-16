América TV cayó en la volteada: Conductora dejó expuestos los recortes del canal

Lo llamativo es que, mientras Rojas hacía esta especie de boicot en vivo y en directo, el público en las redes sociales se mostraba encantado con la propuesta. "Me encanta, excelente", "Muy original el institucional hecho pura y exclusivamente con IA. Por más IA en la TV", "¡Buenísimo! Un trabajo espectacular", comentaban los usuarios en las publicaciones del canal.

La paradoja es insólita, el público aplaude lo que la propia conductora del canal destruye sin piedad. Rojas eligió el camino más arriesgado, pero también el más honesto, hablar de frente, aunque eso signifique morder la mano del que le da de comer. Resta saber si América TV tomará alguna medida o simplemente dejará pasar este exabrupto como uno más en la lista.

