Impactante revelación sobre Chiche Gelblung: "No volvería a trabajar con él, no la pasé bien"

Sin embargo, la crítica no quedó solo en una cuestión personal superficial. Ubfal fue más allá y destrozó la metodología de trabajo del conductor: "Como ser humano no me molesta en absoluto, pero como conductor sí. Él tiene una técnica que es llevarte la contra y no le importa la información. Si decís blanco, él te responde negro. ¡Es insufrible!", cerró diciendo.

Aunque reconoció que a Chiche le fue muy bien con ese estilo televisivo, Ubfal dejó en claro que esa forma de trabajar no va con ella. Y no se quedó solo con Gelblung en su lista de rechazados. Rolando Hanglin también recibió su dosis de crítica: "A él le gusta que cada uno haga su pastillita, que nadie hable del tema del otro, ¡aburridísimo!", disparó sin piedad.

