Impactante revelación sobre Chiche Gelblung: "No volvería a trabajar con él, no la pasé bien"

Las declaraciones de Laura Ubfal no dejaron lugar a dudas. Chiche Gelblung encabeza su lista negra de conductores con quienes jamás volvería a compartir pantalla, y la periodista no anduvo con vueltas para explicar por qué. En una charla íntima con su colega Nicolás Peralta para Pronto, la especialista en espectáculos se despachó sin filtros y dejó en claro que hay heridas laborales que simplemente no cicatrizan.
La trayectoria de Ubfal en los medios argentinos es extensa y plagada de experiencias. Ella misma confesó que pasó por más de cien trabajos diferentes y compartió set con nada menos que 47 conductores a lo largo de su carrera. Una cifra que impresiona y que habla de décadas dedicadas al periodismo de espectáculos. Sin embargo, hay un dato curioso que llamó la atención: nunca trabajó con Susana Giménez, aunque sí lo hizo prácticamente con todos los demás pesos pesados de la televisión nacional.
Ahora bien, cuando Peralta le consultó por aquellos conductores que le generan un cariño especial, Ubfal no dudó ni un segundo. Moria Casán apareció como la figura central de sus afectos profesionales, alguien a quien considera familia y no simplemente una compañera de trabajo. "Son muchos, pero si tengo que nombrarte a una, te digo a Moria, a quien considero familia. Laburamos juntas y creamos 'Amor y Moria'. Yo ya la conocía de 'A la cama con Moria'. En ese momento, yo hacía 'El periscopio' con Graciela Alfano y un día vino Moria y se me ocurrió presentarla como conductora en América", comenzó diciendo la periodista.
La cercanía con la ex vedette es evidente. Ubfal conoce a Sofía Gala desde que era apenas una niña, incluso le presentó un novio a Moria en su momento. "La adoro", expresó con genuino afecto.
Laura Ubfal fue tajante al hablar de su experiencia con Chiche Gelblung
Pero llegó el momento picante de la entrevista, ese instante que todos esperaban. Peralta lanzó la pregunta que desató la polémica: ¿con qué conductor no volverías a trabajar? Y ahí fue cuando Laura Ubfal mostró su costado más filoso. Y sin rodeos, respondió tajante: "Con Chiche Gelblung. No me gustó, no la pasé bien".
Sin embargo, la crítica no quedó solo en una cuestión personal superficial. Ubfal fue más allá y destrozó la metodología de trabajo del conductor: "Como ser humano no me molesta en absoluto, pero como conductor sí. Él tiene una técnica que es llevarte la contra y no le importa la información. Si decís blanco, él te responde negro. ¡Es insufrible!", cerró diciendo.
Aunque reconoció que a Chiche le fue muy bien con ese estilo televisivo, Ubfal dejó en claro que esa forma de trabajar no va con ella. Y no se quedó solo con Gelblung en su lista de rechazados. Rolando Hanglin también recibió su dosis de crítica: "A él le gusta que cada uno haga su pastillita, que nadie hable del tema del otro, ¡aburridísimo!", disparó sin piedad.
