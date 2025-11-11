En la tarde del lunes (10/11) Chiche Gelblung le dio una entrevista en exclusiva a Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina y si bien el periodista tenía afinidad con el presidente Javier Milei finalmente no volvió a entrevistarlo y explicó cuál fue el verdadero motivo tras asegurar que "en muchas cosas" le parece un mentiroso.
"YO NO ERA SUMISO"
Chiche Gelblung acusó a Milei de mentiroso y reveló por qué dejó de darle entrevistas
El periodista Chiche Gelblung le explicó a su colega Pedro Rosemblat qué hizo enojar al Presidente a tal punto que no pudo volver a entrevistarlo.
"¿Por qué no te dio más entrevistas?", quiso saber quien es el novio de Lali Espósito a lo que su invitado contestó rápidamente: "Porque yo no era sumiso a las cosas que él decía". Y recordó: "La última entrevista fue muy tensa, fue muy dura".
Asimismo, reveló que fue el líder libertario quien optó por llamarlo para aclararle que se había tratado de la última nota televisiva que le iba a dar. "Me llamó al otro día y me dijo: 'No, nunca más vamos a hablar", rememoró.
Más tarde, explicó qué le había dicho para que finalmente el mandatario nacional tomara la decisión de volver a acceder a una entrevista. El enfado del economista se generó debido a que el conductor le había preguntado si sabía cuánto cobrabran los jubilados y cuál era el valor de la leche, cuánto costaba el boleto del colectivo, entre otros temas. "No porque lo tenga que saber, pero te da un poco la idea de las grandes ignorancias que tienen los políticos", indicó.
Chiche Gelblung contó detalles de su nueva vecina: Fabiola Yáñez
Fabiola Yañez regresó a la Argentina luego de instalarse en España hace más de un año junto a su hijo Francisco y en la actualidad reside en el mismo edificio que lo hace Chiche Gelblung.
En diálogo con LAM, el periodista habló al respecto de su nueva vecina. "No tengo relación con ella, no me la encontre ni en el ascensor todavía", aclaró.
"Lo que pasa es que como es vecina no la puedo ir a molestar, pero vino con muy bajo perfil. No tuvo una gran participación vecinal. No sé si alquiló o compró", resaltó posteriormente.
Y siguió: "Ella la pasaba bien en España, pero qué sé yo, no se la ve circular mucho. Costó casi un mes que se dieran cuenta los vecinos". "Hay custodia, además el edificio también tiene seguridad", reveló.
