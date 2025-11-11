Chiche Gelblung acusó a Milei de mentiroso y reveló por qué dejó de darle entrevistas

Chiche Gelblung contó detalles de su nueva vecina: Fabiola Yáñez

Fabiola Yañez regresó a la Argentina luego de instalarse en España hace más de un año junto a su hijo Francisco y en la actualidad reside en el mismo edificio que lo hace Chiche Gelblung.

En diálogo con LAM, el periodista habló al respecto de su nueva vecina. "No tengo relación con ella, no me la encontre ni en el ascensor todavía", aclaró.

"Lo que pasa es que como es vecina no la puedo ir a molestar, pero vino con muy bajo perfil. No tuvo una gran participación vecinal. No sé si alquiló o compró", resaltó posteriormente.

Y siguió: "Ella la pasaba bien en España, pero qué sé yo, no se la ve circular mucho. Costó casi un mes que se dieran cuenta los vecinos". "Hay custodia, además el edificio también tiene seguridad", reveló.

