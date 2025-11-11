Ante las elecciones, los depósitos en dólares tocaron al nivel más alto desde la convertibilidad

"Los principales activos y pasivos en moneda extranjera de las entidades financieras presentaron comportamientos disímiles en octubre", sostuvo el Central.

CONVERTIBILIDAD2.jpg El BCRA afirmó que los depósito en dólares "alcanzaron el nivel más alto desde la salida de la convertibilidad".

Los dólares quedaron dentro del sistema

Según datos de la consultora 'LCG' publicados por 'TN', la contracara de la suba de los depósitos en dólares fue la reducción de los depósitos en pesos. Medidos contra el 30/9, el desarme de tenencias en pesos fue por US$1.700 millones.

Es decir, la gran parte de adquisición de divisas se mantuvo dentro del sistema financiero, los US$1.160 millones que engrosaron los depósitos en moneda extranjera en octubre.

El colchón, la opción que prefiere el 90% de los que compraron dólares. Así, durante el mes pasado, los argentinos trataron de convertir en dólares todos los pesos que tenían disponibles...

En tanto, solo cerca US$600 millones habrían ido al colchón de los argentinos. Esos que la Cámara Argentina de Comercio (CAC) pide al Congreso que libere para incentivar el consumo interno...

El informe de la consultora también resaltó que hacia adelante las menores expectativas de devaluación tras las elecciones traccionarán un inferior aumento de los depósitos en dólares y, por ende, un freno en la caída de depósitos en pesos.

A su vez, las nuevas colocaciones de Obligaciones Negociables (ONs) por parte de empresas de mayor envergadura podrían funcionar como un sustituto de depósitos dolarizados.

"Expectativas de devaluación más bajas habilitan el desarme de la represión financiera que vino operando en los últimos meses. Las tasas empezaron a reducirse, impulsadas también por la decisión de no renovar el 100% de los vencimientos en la última licitación de deuda del Tesoro, lo que implicó la inyección de liquidez por casi $ 5 billones", señaló el estudio de LCG.

Y agregó: "Aún convergiendo a la baja, entendemos que las tasas seguirán siendo positivas en términos reales, lo que seguramente incentive las colocaciones a plazo en moneda nacional (en caso de que las expectativas de depreciación estén acotadas)".

