Los colegios privados podrán aumentar las cuotas y matrículas libremente

“La estructura de costos y, consecuentemente, de aranceles de la educación ha variado desde entonces, lo que también justifica la revisión del decreto. La intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, generó efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica”, argumentó el Gobierno.

Perjuicio a las familias

Contra lo que se espera con el decreto que son aumentos sin control por parte de los colegios privados, el Gobierno argumentó en el decreto que el mecanismo para fijar los precios –ahora derogado- “perjudica a las familias, quienes deben enfrentar aranceles educativos más altos desde el inicio del ciclo lectivo limitando su capacidad de elegir establecimientos de enseñanza adecuados a sus posibilidades económicas y, en algunos casos, obligándolas a trasladar a sus hijos a otras instituciones” y en cuanto a las instituciones privadas les crea “una situación de incertidumbre económica para los institutos, que suelen fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a enfrentar costos que no puedan ser cubiertos sin aprobación estatal”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1988199019982582209&partner=&hide_thread=false CHAU A LOS SALTOS EXHORBITANTES EN LAS CUOTAS DE COLEGIOS PRIVADOS EN MARZO. El Decreto 787/24 con las firmas del Presidente @JMilei, @madorni, @SPettovelloOK y @LuisCaputoAR actualiza el marco regulatorio de la educación pública de gestión privada sin aportes estatales (6% del… pic.twitter.com/nJSIE07s69 — Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 11, 2025

Así, desde el Gobierno creen que la regulación de los colegios privadas que regía hasta ahora “puede llevar a una precarización de la calidad educativa, dado que los establecimientos no pueden responder adecuadamente a las variaciones en los costos de insumos, salarios y otros gastos operativos”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró que el decreto le dice “chau a los saltos exorbitantes” en los costos de cuotas y matrículas ya que “se habilitan ajustes graduales y realistas, alineados con la evolución de la economía, sin saltos bruscos ni sobrecargos preventivos”.

