MasterChef Celebrity desembarcó en Telefe el pasado 13 de octubre con todo el voltaje que caracteriza al formato, aunque nadie imaginaba que la cocina quedaría en segundo plano frente al verdadero condimento del reality: las renuncias inesperadas. En menos de treinta días al aire, el programa ya colecciona bajas que tienen más sabor a drama que cualquier plato gourmet.
"UN SCREENSHOT"
Nueva baja en Masterchef Celebrity desestabiliza al programa: ¿Wanda Nara involucrada?
MasterChef Celebrity no logra frenar las bajas y las especulaciones se multiplican. Quién es la reconocida participante que abandona el programa.
La historia arrancó con Pablo Lescano, quien colgó el delantal por compromisos laborales que no admitían postergación. Ahora, la segunda en decir "hasta acá llegué" es nada menos que Valentina Cervantes, pareja del campeón del mundo Enzo Fernández, y su partida trae consigo un cóctel explosivo de especulaciones, celos y versiones cruzadas que mantienen al programa en boca de todos.
La modelo no anduvo con vueltas a la hora de explicar los motivos reales que la empujan a dejar la competencia. En diálogo con "Intrusos", el programa de América TV, Cervantes fue determinante: "Me voy porque mi hija tiene que estar en el colegio allá y quiere que la lleve su mamá. Está acostumbrada. Estuvo un mes solo con Enzo. No hubo manera de convencerla, y no la tengo que convencer de algo, tiene 5 años. Me lo está pidiendo mi hija y es lo primordial". La maternidad como bandera inamovible, el argumento que nadie puede rebatir. Pero claro, en el mundo del espectáculo nada es tan simple como parece.
Porque mientras Valu ponía sobre la mesa, razones de peso ligadas a su pequeña, Ángel de Brito soltó otra bomba: "Renunció porque Enzo Fernández le pidió que se vuelva porque no aguanta más, él es super celoso". Sin embargo, Cervantes no dejó pasar ni un segundo para desarmar el relato del conductor de LAM.
Valentina Cervantes le hace frente a los rumores
"Él no me lo pidió. Él está con muchos partidos. Obvio que me extraña, y gracias a Dios que me extraña. Prefiero que me extrañe a que no. Enzo fue el primero que me dijo que venga, que no tenía problemas", disparó sin titubear. Y por si quedaban dudas flotando en el aire, reforzó: "Esto se habló en pareja y él me dijo que sí, que venga, que no tenía problema". El mensaje era claro: acá las decisiones se toman de a dos y sin presiones de por medio.
Pero la cosa no terminó ahí. Como si el guion necesitara un giro más jugado, empezaron a circular rumores sobre supuestos mensajes entre Wanda Nara y Enzo Fernández. Sí, leyeron bien. Y ante la consulta directa del periodista, Valu no se hizo la desentendida: "Que yo sepa, no existieron. Ahora, sale de acá a tres meses un screenshot de mensajes y bueno lo volvemos a hablar. Enzo me dijo que no, y yo confío en la palabra de él".
Lo cierto es que MasterChef Celebrity perdió a otra participante antes de tiempo, y aunque los fogones siguen encendidos, parece que el verdadero fuego arde fuera de las ollas. ¿Será esta la última baja o el programa seguirá perdiendo figuras? Solo el tiempo lo dirá.
---------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos que vas a terminar en un solo día
Eduardo Blanco marcó distancia del gobierno de Javier Milei: "Debería representarnos a todos"
WhatsApp actualiza su app con la función más pedida
Marcelo Tinelli no pudo con la tranquilidad de Gustavo Scaglione: Los últimos movimientos del empresario