Nueva baja en Masterchef Celebrity desestabiliza al programa: ¿Wanda Nara involucrada?

Pero la cosa no terminó ahí. Como si el guion necesitara un giro más jugado, empezaron a circular rumores sobre supuestos mensajes entre Wanda Nara y Enzo Fernández. Sí, leyeron bien. Y ante la consulta directa del periodista, Valu no se hizo la desentendida: "Que yo sepa, no existieron. Ahora, sale de acá a tres meses un screenshot de mensajes y bueno lo volvemos a hablar. Enzo me dijo que no, y yo confío en la palabra de él".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1987932338836078669&partner=&hide_thread=false VALU CERVANTES HABLÓ DE SU RENUNCIA A "MASTERCHEF": "OBVIO QUE ME EXTRAÑA, PERO NO FUE ENZO QUIEN ME PIDIÓ QUE VAYA"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/YMRwlC8oc9 — América TV (@AmericaTV) November 10, 2025 Publicación en X de @AmericaTV.

Lo cierto es que MasterChef Celebrity perdió a otra participante antes de tiempo, y aunque los fogones siguen encendidos, parece que el verdadero fuego arde fuera de las ollas. ¿Será esta la última baja o el programa seguirá perdiendo figuras? Solo el tiempo lo dirá.

