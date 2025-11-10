Durante la mañana Moria Casán volvió a la televisión con el estreno de La Mañana con Moria por El Trece, y su regreso no pasó desapercibido. Con una mezcla de humor e ironía, la diva inauguró su primera experiencia en el horario matutino y el público la acompañó prendida a la pantalla.
LE PUSO EL PECHO
Moria Casán madrugó y estrenó su programa en El Trece: Cómo le fue a la diva
Finalmente, Moria Casán le dio inicio al nuevo ciclo televisivo con el que el canal buscará pelear el podio con A la Barbarossa que se emite por Telefe.
El debut comenzó con una escena desde una pantalla led, la conductora se interrogó a sí misma con sarcasmo sobre su presencia a las 9:00 horas, teniendo en cuenta que algunos sugerían que no iba a ser capaz de madrugar para trabajar. Vestida con un conjunto rosa, la destacada artista respondió a su propio comentario con la teatralidad que la caracteriza, dejando en claro que su carisma sigue intacto. Con ingenio y desplante, impuso su impronta desde el primer minuto al aire.
Luego de su ocurrente introducción, fue recibida por el equipo entre aplausos y emoción. Asimismo, recordó sus inicios en el canal perteneciente al Grupo Clarín hace más de medio siglo y celebró regresar con un ciclo televisivo propio, luego de una década como jurado del Bailando por un sueño. Fiel a su costumbre de mezclar reflexión y espectáculo, habló sobre energía, reafirmando su estilo único.
En este nuevo desafío no estuvo sola y fue acompañada por Cinthia Fernández, Nazarena Di Serio, María Fernanda Callejón, Federico Seeber, Amalia Díaz Guiñazú, Gustavo Méndez, Guillermo Capuya y Valentina Salezzi. Con esta formación, la apuesta promete volcarse de lleno a la actualidad y con desparpajo y espontainedad buscarán superar en audiencia a su principal competencia: A la Barbarossa por Telefe.
Moria Casán eligió a Graciela Alfano para el debut
La primera invitada que tuvo Moria Casán en su programa fue Graciela Alfano con quien recordó sus épocas trabajando para Marcelo Tinelli y opinaron sobre el conflicto familiar y profesional que padece el reconocido conductor.
“A mí me costaba mucho cobrar. Un día me dijeron que no estaba el cheque, me dieron uno cruzado”, contó la invitada sobre los impedimentos que tenía para recibir su sueldo cuando participaba de los programas del empresario.
Sin embargo, lo más llamativo llegó cuando ambas decidieron recrear el pico que se dieron en los '90 en La noche de Moria. "Vamos a hacer lo que hicimos hace 30 años, mi amor. Lo que hicimos siempre”, dijo la conductora.
Fue más tarde que luego de agradecer al canal y al público que la acompañó y convirtió su ciclo en lo más comentado de la red social X, la diva tomó la iniciativa y besó a su colega.
