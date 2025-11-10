Moria Casán madrugó y estrenó su programa en El Trece: Cómo le fue a la diva

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PtcRecargado/status/1987902563224576258&partner=&hide_thread=false #Rating

Debutó #LaMañanaConMoria con picos de 3.4 puntos y un promedio aproximado de 2.7 puntos

Te Gustó ? pic.twitter.com/swVmeqDqQm — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) November 10, 2025



Moria Casán eligió a Graciela Alfano para el debut

La primera invitada que tuvo Moria Casán en su programa fue Graciela Alfano con quien recordó sus épocas trabajando para Marcelo Tinelli y opinaron sobre el conflicto familiar y profesional que padece el reconocido conductor.

“A mí me costaba mucho cobrar. Un día me dijeron que no estaba el cheque, me dieron uno cruzado”, contó la invitada sobre los impedimentos que tenía para recibir su sueldo cuando participaba de los programas del empresario.





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1987886667038875851&partner=&hide_thread=false Un cierre a lo Moria en #LaMañanaConMoria La One y Graciela Alfano revivieron un momento histórico de la TV argentina. pic.twitter.com/RzvwWZr4LJ — eltrece (@eltreceoficial) November 10, 2025



Sin embargo, lo más llamativo llegó cuando ambas decidieron recrear el pico que se dieron en los '90 en La noche de Moria. "Vamos a hacer lo que hicimos hace 30 años, mi amor. Lo que hicimos siempre”, dijo la conductora.

Fue más tarde que luego de agradecer al canal y al público que la acompañó y convirtió su ciclo en lo más comentado de la red social X, la diva tomó la iniciativa y besó a su colega.

