Senado: Hay quorum y el Gobierno busca convertir en ley su 1er presupuesto

Con 47 legisladores sentados en sus bancas, se alcanzó el quorum para que el Senado inicie la sesión en la que el oficialismo buscará convertir en ley su primer presupuesto.
La sesión comenzó con la jura del senador de LLA por Río Negro Enzo Fullone, quien asumió en reemplazo de Lorena Villaverde, cuyo pliego fue rechazado por el pleno de la Cámara Alta por su vinculación con casos de narcotráfico.
Tal como ocurrió en Diputados, el oficialismo tendrá como primer desafío que se apruebe su plan de Labor Parlamentaria que no tuvo acuerdo en la reunión previa a la sesión.
De la misma manera que en la Cámara Baja, LLA y sus aliados quieren que se vote el proyecto por capítulos y no por artículos cuando sea el momento de la discusión en particular.
El antecedente es la caída del capítulo XI en su totalidad dado que incluía la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario.
26-12-2025 12:34
Juró el último senador de LLA
Enzo Fullone se incorporó al bloque oficialista en reemplazo de Lorena Villaverde, a quien el pleno del Senado le rechazó el pliego por vincularla con el narcotráfico.
