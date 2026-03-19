Alarmante: Argentina registró el mayor aumento de mortalidad infantil en más de 20 años

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Especialistas señalan que la crisis económica, el deterioro del poder adquisitivo y los recortes en programas perinatales confluyen como factores de riesgo. El ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak advirtió que 2024 fue un año de fuerte inestabilidad sanitaria, con recortes en insumos clave como el surfactante pulmonar, fundamental para patologías respiratorias neonatales.

El mapa de la desigualdad: no es lo mismo nacer en Corrientes que en Buenos Aires

El promedio nacional oculta realidades muy distintas. Corrientes fue la provincia más afectada: su tasa trepó de 7,5 en 2023 a 14 en 2024. Le siguieron Misiones, que pasó de 5,8 a 9,5, y Entre Ríos, que saltó de 5,2 a 8,8.

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En el extremo opuesto, la Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego registran las tasas más bajas del país, con 5,45 y 5,94 muertes cada 1.000 nacidos vivos respectivamente.

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El panorama es claro: Argentina está envejeciendo a velocidad inédita y, al mismo tiempo, el sistema de salud muestra grietas que cuestan vidas.

Una combinación que exige respuestas urgentes.

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