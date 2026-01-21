Mientras Javier Milei viaja, los adolescentes no aprenden a leer

Edulab señala que enfrentar este fenómeno requiere una estrategia que ataque ambos frentes: retener a los estudiantes dentro del sistema y garantizar que efectivamente aprendan. Las evaluaciones Aprender Secundaria ya ofrecen información valiosa sobre dónde están los mayores rezagos, pero hace falta cruzar esos datos con variables sociales para diseñar intervenciones certeras.

También advierte algo incómodo, y es que el problema no es solo cuánto se invierte en educación, sino cómo se distribuyen esos recursos. Provincias con presupuestos similares exhiben resultados radicalmente diferentes, lo cual demuestra que hay un margen enorme para mejorar la gestión y dirigir los fondos hacia estrategias que realmente funcionen.

