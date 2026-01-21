urgente24
Mario Lugones dijo que 2026 "es el año de las buenas noticias"

El ministro de Salud afirmó que “renacen las ideas de la libertad y la Argentina se encamina a ser grande nuevamente”, al reflexionar sobre el discurso de Javier Milei en Davos.

21 de enero de 2026 - 18:32
El ministro de Salud, Mario Lugones.

El ministro de Salud, Mario Lugones, celebró el miércoles (21/01) el discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos y sostuvo que

Cuando se gobierna con principios y no con utilitarismo político ni demagogia, los resultados están a la vista Cuando se gobierna con principios y no con utilitarismo político ni demagogia, los resultados están a la vista

Como otros funcionarios, que referimos más temprano en Urgente24, el ministro elogió el discurso de Javier Milei

Gran discurso del Presidente Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, frente a líderes internacionales. Cuando se gobierna con principios y no con utilitarismo político ni demagogia, los resultados están a la vista: el despertar económico, el orden y la libertad Gran discurso del Presidente Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, frente a líderes internacionales. Cuando se gobierna con principios y no con utilitarismo político ni demagogia, los resultados están a la vista: el despertar económico, el orden y la libertad

milei davos
Javier Milei y la comitiva argentina en Suiza

Lugones agregó:

Seguiremos trabajando en este camino. 2026 es el año de las buenas noticias, renacen las ideas de la libertad y la Argentina se encamina a ser grande nuevamente Seguiremos trabajando en este camino. 2026 es el año de las buenas noticias, renacen las ideas de la libertad y la Argentina se encamina a ser grande nuevamente

El funcionario se refirió de esa forma al mensaje que dio Javier Milei en el Foro Económico Mundial que se celebra en la localidad suiza.

