El ministro de Salud, Mario Lugones, celebró el miércoles (21/01) el discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos y sostuvo que
ESTILO FERNANDO DE LA RUA
Mario Lugones dijo que 2026 "es el año de las buenas noticias"
El ministro de Salud afirmó que “renacen las ideas de la libertad y la Argentina se encamina a ser grande nuevamente”, al reflexionar sobre el discurso de Javier Milei en Davos.
Como otros funcionarios, que referimos más temprano en Urgente24, el ministro elogió el discurso de Javier Milei
(https://urgente24.com/analisis/milei-davos-pena-ni-gloria-recurre-al-autobombo-n617536)
Lugones agregó:
El funcionario se refirió de esa forma al mensaje que dio Javier Milei en el Foro Económico Mundial que se celebra en la localidad suiza.
Más contenido en Urgente24
"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"
Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo
Fue campeón con Messi y es nuevo refuerzo de Boca: "Mañana se suma"