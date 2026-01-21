Los mercados financieros de Estados Unidos reaccionaron con alivio luego de que el presidente Donald Trump retirara su amenaza de imponer aranceles a varios países europeos. La decisión impulsó con fuerza a las acciones y a los bonos y desactivó, al menos por ahora, el temor a una guerra comercial transatlántica.
SUBEN LAS ACCIONES
Wall Street en montaña rusa: Trump frena aranceles, calma a Europa y los mercados salen disparados
Wall Street rebotó con fuerza tras la marcha atrás de Trump en los aranceles a Europa, disipando temores de guerra comercial y renovando el apetito inversor.
La tensión, que había sacudido a los mercados apenas un día antes, se disipó con la misma rapidez con la que se había generado.
El repunte fue generalizado en Wall Street. El índice S&P 500 subió un 1,2%, recuperándose tras haber caído más de un 2% en la jornada previa. El Dow Jones Industrial Average avanzó 591 puntos, equivalente también a un 1,2%, mientras que el Nasdaq Composite registró una ganancia del 1,2%. La última vez que los tres principales índices bursátiles habían subido más del 1% en una misma sesión fue el 20 de octubre, lo que subraya la magnitud del rebote.
El poder de la palabra de Trump
El detonante del cambio de ánimo fue el anuncio del propio Trump, quien aseguró que él y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, “han establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica”.
Aunque el presidente no ofreció detalles concretos sobre el contenido del entendimiento, en una entrevista posterior con CNBC sugirió que el acuerdo sería “eterno” y podría incluir derechos mineros, una afirmación que volvió a poner a Groenlandia en el centro del debate geopolítico.
Horas antes, Trump había manifestado su intención de negociar “de inmediato” sobre Groenlandia, un territorio que considera de gran importancia estratégica para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Sus declaraciones se produjeron después de que el sábado publicara un mensaje en Truth Social en el que amenazaba con imponer un arancel del 10% a las importaciones provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero. Sin embargo, la amenaza duró menos que un suspiro.
La reacción de los mercados frente a cambios en el comercio internacional
La rápida oscilación de los mercados frente a las noticias sobre aranceles volvió a poner en evidencia el peso del comercio internacional en las perspectivas de crecimiento económico y en la valuación de los activos financieros.
Al mismo tiempo, el hecho de que el presidente haya dado marcha atrás tras la reacción negativa de los mercados refuerza la percepción de que existe un “piso” implícito en los precios de los activos, sostenido por la intervención política.
El promedio de rendimiento de los cuatro principales activos —acciones, bonos del Tesoro, bitcoin y bonos corporativos— fue de una ganancia del 0,8% en la jornada. Sin embargo, el día anterior estos mismos activos habían caído en promedio un 2,6%, lo que indica que el mercado aún no ha logrado recuperar completamente las pérdidas recientes.
Este episodio coincidió además con el cumplimiento del primer año completo de Trump en el cargo. Según un informe de Bespoke Research, “la ganancia del 13% del S&P 500 durante el último año fue sólida, pero no se comparó con la del 24% registrada tras el primer año de Trump en el cargo en 2017”.
De hecho, se trató del menor avance del mercado en el primer año de una administración desde el segundo mandato de George W. Bush, un dato que aporta contexto histórico al desempeño reciente de Wall Street.
Más noticias en Urgente24
"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"
Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Fue campeón con Messi y es nuevo refuerzo de Boca: "Mañana se suma"
No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo