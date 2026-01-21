Wall Street en montaña rusa: Trump frena aranceles, calma a Europa y los mercados salen disparados

Horas antes, Trump había manifestado su intención de negociar “de inmediato” sobre Groenlandia, un territorio que considera de gran importancia estratégica para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Sus declaraciones se produjeron después de que el sábado publicara un mensaje en Truth Social en el que amenazaba con imponer un arancel del 10% a las importaciones provenientes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero. Sin embargo, la amenaza duró menos que un suspiro.

La reacción de los mercados frente a cambios en el comercio internacional

La rápida oscilación de los mercados frente a las noticias sobre aranceles volvió a poner en evidencia el peso del comercio internacional en las perspectivas de crecimiento económico y en la valuación de los activos financieros.

Al mismo tiempo, el hecho de que el presidente haya dado marcha atrás tras la reacción negativa de los mercados refuerza la percepción de que existe un “piso” implícito en los precios de los activos, sostenido por la intervención política.

El promedio de rendimiento de los cuatro principales activos —acciones, bonos del Tesoro, bitcoin y bonos corporativos— fue de una ganancia del 0,8% en la jornada. Sin embargo, el día anterior estos mismos activos habían caído en promedio un 2,6%, lo que indica que el mercado aún no ha logrado recuperar completamente las pérdidas recientes.

Este episodio coincidió además con el cumplimiento del primer año completo de Trump en el cargo. Según un informe de Bespoke Research, “la ganancia del 13% del S&P 500 durante el último año fue sólida, pero no se comparó con la del 24% registrada tras el primer año de Trump en el cargo en 2017”.

De hecho, se trató del menor avance del mercado en el primer año de una administración desde el segundo mandato de George W. Bush, un dato que aporta contexto histórico al desempeño reciente de Wall Street.

