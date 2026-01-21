El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no impondrá aranceles a varias naciones europeas luego de alcanzar lo que describió como el “marco de un futuro acuerdo” sobre Groenlandia y la región ártica. El entendimiento fue logrado tras conversaciones con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y busca reducir las tensiones con Europa.
NEGOCIACIÓN CLAVE
Donald Trump da marcha atrás con los aranceles sobre Europa y va por un acuerdo por Groenlandia
El presidente de Estados Unidos, Donald trump, manifestó su cambio de postura durante su discurso en el Foro Económico Mundial.
Donald Trump en Davos
Durante un extenso discurso de más de una hora pronunciado en el Foro Económico Mundial de Davos, Trump volvió a centrar la atención internacional en Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca que ha adquirido relevancia estratégica por su ubicación en el Ártico.
El mandatario reiteró que Estados Unidos no utilizará la fuerza militar para adquirir la isla, aunque insistió en que solo su país es capaz de garantizar la seguridad de la región.
La importancia estratégica de Groenlandia
Según Trump, el interés estadounidense en Groenlandia responde exclusivamente a razones de defensa y seguridad nacional, y no al acceso a recursos naturales o minerales estratégicos. “No se trata de lo que hay debajo del suelo, sino de lo que hay alrededor”, señaló el presidente, en alusión a la creciente importancia geopolítica del Ártico en un contexto de competencia global entre potencias.
En su discurso, Trump fue especialmente crítico con Dinamarca, a la que calificó de “desagradecida”, recordando el papel que, según él, desempeñó Estados Unidos en la defensa de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Estas declaraciones se producen en un momento delicado de la relación transatlántica, marcada por desacuerdos comerciales, estratégicos y de seguridad.
Sobre la OTAN
Trump también expresó su descontento con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al afirmar que Estados Unidos no ha recibido beneficios concretos de la alianza más allá de lo que describió como “proteger a Europa”. Estas palabras refuerzan su postura histórica de exigir una mayor contribución financiera y militar de los países aliados.
La atención renovada de Trump sobre Groenlandia ha servido además para destacar su propuesta de un escudo antimisiles denominado “Cúpula Dorada”, un ambicioso proyecto de defensa que, según el mandatario, sería clave para proteger a Estados Unidos y a sus aliados frente a amenazas emergentes. La ubicación estratégica del Ártico sería, en este contexto, un elemento central del sistema defensivo.
En un tono que alternó entre lo serio y lo informal, Trump bromeó ante el auditorio de Davos al afirmar que entre los presentes tenía “algunos amigos”, pero también “algunos enemigos”, una frase que generó reacciones diversas entre líderes políticos y empresariales.
Las declaraciones del presidente llegan después de que la Unión Europea decidiera suspender la implementación de un acuerdo comercial con Estados Unidos, en respuesta directa a la amenaza de nuevos aranceles. El anuncio de Trump de no avanzar con esas medidas podría abrir una ventana para retomar el diálogo económico entre ambas partes, aunque persisten dudas sobre la estabilidad de las relaciones transatlánticas.
Más noticias en Urgente24
"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"
Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Fue campeón con Messi y es nuevo refuerzo de Boca: "Mañana se suma"
No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo