Donald Trump da marcha atrás con los aranceles sobre Europa y va por un acuerdo por Groenlandia

Sobre la OTAN

Trump también expresó su descontento con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al afirmar que Estados Unidos no ha recibido beneficios concretos de la alianza más allá de lo que describió como “proteger a Europa”. Estas palabras refuerzan su postura histórica de exigir una mayor contribución financiera y militar de los países aliados.

La atención renovada de Trump sobre Groenlandia ha servido además para destacar su propuesta de un escudo antimisiles denominado “Cúpula Dorada”, un ambicioso proyecto de defensa que, según el mandatario, sería clave para proteger a Estados Unidos y a sus aliados frente a amenazas emergentes. La ubicación estratégica del Ártico sería, en este contexto, un elemento central del sistema defensivo.

En un tono que alternó entre lo serio y lo informal, Trump bromeó ante el auditorio de Davos al afirmar que entre los presentes tenía “algunos amigos”, pero también “algunos enemigos”, una frase que generó reacciones diversas entre líderes políticos y empresariales.

Las declaraciones del presidente llegan después de que la Unión Europea decidiera suspender la implementación de un acuerdo comercial con Estados Unidos, en respuesta directa a la amenaza de nuevos aranceles. El anuncio de Trump de no avanzar con esas medidas podría abrir una ventana para retomar el diálogo económico entre ambas partes, aunque persisten dudas sobre la estabilidad de las relaciones transatlánticas.

