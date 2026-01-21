Batalla cultural: Nicolás Maduro, ¿captura o secuestro?

De un total de 17.436 artículos que incluyeron los términos analizados en sus titulares, se observó una marcada polarización: el 93% optó por la palabra “Captura”, mientras que solo el 7% utilizó el término "Secuestro".

El análisis por país refleja enfoques diversos en la cobertura mediática:

Argentina: Predominó el uso del término “captura”, mientras que la referencia a “secuestro” apareció de forma minoritaria (9% del total). El tono general de la cobertura fue mayormente informativo, con presencia de enfoques políticos e institucionales.

Predominó el uso del término “captura”, mientras que la referencia a “secuestro” apareció de forma minoritaria (9% del total). El tono general de la cobertura fue mayormente informativo, con presencia de enfoques políticos e institucionales. Brasil: Se registró un mayor uso del término “secuestro” en los titulares y declaraciones reveladas. La cobertura presentó un tono predominantemente crítico, con énfasis en la soberanía regional y el respeto al derecho internacional.

Se registró un mayor uso del término “secuestro” en los titulares y declaraciones reveladas. La cobertura presentó un tono predominantemente crítico, con énfasis en la soberanía regional y el respeto al derecho internacional. México: El término “secuestro” tuvo una presencia significativa en el abordaje mediático. La cobertura combinó un tratamiento informativo de los hechos con un enfoque analítico y diplomático, poniendo el foco en los riesgos geopolíticos y el impacto regional de la intervención.

En redes sociales, el informe relevó 18.043 resultados, con X (ex Twitter) concentrando el 95% de la conversación. Si bien el sentimiento negativo fue mayoritario en volumen (36%), los contenidos positivos, asociados a celebraciones de la población venezolana y a una narrativa emocional de “liberación”, generaron niveles de interacción alto, representando el 20% del total de engagement.

Además, GlobalNews detectó una circulación significativa de imágenes y contenidos generados con inteligencia artificial, así como memes y elementos visuales que potenciaron la viralización y reforzaron marcos simbólicos de celebración o indignación.

“El caso Maduro demuestra cómo las crisis internacionales no solo se disputan en el plano diplomático, sino también en el terreno de las narrativas mediáticas y digitales, donde una palabra puede redefinir por completo el sentido de un acontecimiento. Monitorear y analizar nos permite desarrollar el pensamiento crítico y nos brinda la posibilidad de interpretar hechos desde narrativas disímiles y opuestas”, explica Yésica De Santo, Líder de Insights y Análisis de medios de GlobalNews Group.

El caso Nicolás Maduro en los medios de la Argentina

De acuerdo al análisis de GlobalNews Group, en la Argentina el hecho se cubrió con una narrativa favorable o legitimadora hacia la captura de Nicolás Maduro desde las fuentes oficiales y gran parte de la cobertura noticiosa.

La cobertura argentina tendió a resaltar una interpretación ideológica positiva del evento, enfocándose en defensa de la democracia y crítica a regímenes autoritarios. La mayor parte de las notas reflejaron celebraciones de ciudadanos venezolanos en Argentina y del presidente Javier Milei, quien celebró públicamente la operación y la captura de Maduro como un triunfo por la libertad y la lucha contra dictaduras, usando lenguaje emotivo en redes sociales, destacando "La libertad avanza".

La cobertura también incluyó voces de la diáspora y actores políticos locales, generando una narrativa que mezcló análisis político con testimonios personales y celebraciones sociales. También se incluyeron comunicados de la Cancillería argentina en el cual se calificaba la acción militar como un "avance contra el narcoterrorismo que afecta a la región".

También se le dio la voz a representantes argentinos en la OEA y la ONU, quienes respaldaron la acción y vincularon el operativo con la lucha contra el narcoterrorismo y la defensa de valores democráticos.

Aunque la cobertura de noticias principales reflejó el apoyo institucional, también surgieron voces críticas que fueron mencionadas por medios: La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó la acción de Estados Unidos y calificó la captura como un límite cruzado por Washington, sugiriendo intereses geopolíticos detrás de la intervención. Este tono no fue predominante pero sí figuró en coberturas que recogieron el debate político, generando una narrativa crítica o escéptica en ciertos sectores.

Cómo cubrió la prensa latinoamericana la detención de Nicolás Maduro

• Brasil: Los medios resaltaron, en su mayoría, temas de soberanía regional, leyes internacionales y crítica a la intervención militar extranjera, lo que se alinea con audiencias más tradicionales y progresistas. Se destacaron las declaraciones oficiales condenando la acción de EE. UU. sobre Venezuela como una violación de la soberanía y del derecho internacional, resaltando la necesidad de respeto a las normas multilaterales. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otros líderes brasileños calificaron la acción militar como "inaceptable" para la región.

• Colombia: La prensa colombiana subrayó riesgos humanitarios, desplazamientos y seguridad fronteriza, así como tensiones con grupos armados, balanceando sentimientos de apoyo ciudadano con análisis sobre posibles efectos en seguridad y migración. El presidente colombiano y fuentes oficiales expresaron profunda preocupación por la intervención y riesgos para la paz regional, al tiempo que aumentaron la presencia militar en la frontera por posibles desplazamientos.

• Chile: El enfoque oficial se basa en la condena a la acción militar de EE. UU. y la promoción del diálogo pacífico, con énfasis en respeto a la legalidad internacional. Esto permitió a los medios chilenos presentar debates sobre diplomacia especialmente en secciones de política exterior. En general, la cobertura de los medios chilenos enfatizaron reacciones del presidente electo, Kast, que celebraron la captura como algo positivo para la región, mientras otros sectores expresaron preocupación por el precedente que puede sentar una operación militar. Esta división se refleja en titulares y análisis comparativos. La prensa chilena contextualiza la captura en el debate nacional y regional, resaltando la polarización ideológica en la cobertura.

• México: La cobertura mexicana se centró en la legalidad internacional y la diplomacia pacífica mostrando una división y cierta reflexión sobre política exterior. La prensa mexicana reflejó opiniones divididas entre apoyo y rechazo a la captura, destacando la división en la opinión pública y los llamados a respetar marcos legales internacionales. Mayormente la prensa se mostró con una mirada crítica hacia una intervención directa, incluso cuando la población está relativamente polarizada.

• Uruguay: La cobertura incluyó debates en el parlamento y mociones que señalaron satisfacción por la captura, con titulares que reflejaron el posicionamiento de diferentes partidos políticos frente al hecho. Los medios uruguayos presentaron más análisis político interno que internacional, atendiendo cómo la noticia impactará en las discusiones en la Asamblea General. En líneas generales el tono fue critico, expresando preocupación por la violación de soberanía y posible desestabilización regional.

• Paraguay: La cobertura se mostró optimista frente a la acción militar por parte de USA. Algunos medios afines resaltaron la captura de Maduro, asociándola con la lucha contra narcotráfico o con el fin de una dictadura

• Panamá, Perú, Costa Rica: Las coberturas en estos países resaltaron apoyos populares y encuestas que mostraron niveles altos de respaldo a la acción estadounidense, interpretándola como un posible avance hacia democracia y libertad, aunque algunos editoriales también advirtieron sobre la importancia de procesos legales internacionales.

Aquí el informe completo:

Narrativas mediáticas- Actualizado (2)

------------

Otras noticias en Urgente24:

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

La interna de Telefe que nadie vio venir: ¿El canal rompió una amistad histórica?

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo

Fue campeón con Messi y es nuevo refuerzo de Boca: "Mañana se suma"