La actividad económica mostró su segunda baja mensual consecutiva en noviembre mientras que en el mismo mes anotó su primer saldo negativo interanual desde septiembre de 2024.
DATOS OFICIALES
Otra caída de la actividad en noviembre y se cortó la racha positiva interanual
El INdEC mostró un 2do mes consecutivo de contracción de la actividad económica, mientras que se cortó la tendencia alcista interanual de más de 1 año.
Los datos corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INdEC correspondiente al penúltimo mes de 2025.
Según el informe, la actividad se contrajo en noviembre un 0,3% en relación al mismo mes de 2024. De esa forma, se cortó una tendencia que había acumulado más de un año.
La medición desestacionalizada también mostró un retroceso del 0,3%, que se acumula con el 0,4% que había retrocedido también en octubre.
Otra vez la intermediación financiera se destacó entre los sectores que mostraron un desempeño positivo, con una suba interanual del 13,9%. Le siguieron el agro (10,5%) y explotación minera (7%).
Se trata de los sectores que mayor dinamismo han mostrado en el último año. Se los denomina "ganadores del modelo" de Javier Milei.
Mientras tanto, el panorama negativo se repite para la industria manufacturera (-8,2%, 5ta caída consecutiva y la más pronunciada), el comercio (-6,4%) y la construcción (-2,3%).
De todas formas, el sector que mostró un derrumbe fue la pesca, que cayó un 25% contra el mismo mes del año pasado.
Noticia en desarrollo.