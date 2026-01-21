Otra caída de la actividad en noviembre y se cortó la racha positiva interanual

emae nov 2025

Se trata de los sectores que mayor dinamismo han mostrado en el último año. Se los denomina "ganadores del modelo" de Javier Milei.

Mientras tanto, el panorama negativo se repite para la industria manufacturera (-8,2%, 5ta caída consecutiva y la más pronunciada), el comercio (-6,4%) y la construcción (-2,3%).

De todas formas, el sector que mostró un derrumbe fue la pesca, que cayó un 25% contra el mismo mes del año pasado.

Noticia en desarrollo.