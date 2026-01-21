Esteban Mirol hizo una fuerte denuncia contra MasterChef Celebrity (Telefe) de la que todos están hablando. El periodista se sinceró sobre su paso por el programa y dijo que se sintió "maltratado". Mirol habló de la producción del programa, del jurado, y hasta de Wanda Nara. Veamos qué dijo.
FURIOSO
Ni Wanda Nara se salvó de lo que reveló Esteban Mirol sobre MasterChef
"Sentí que me maltrataron": Esteban Mirol destapó la olla sobre MasterChef, el jurado y hasta Wanda Nara.
¿Qué pasó con Esteban Mirol en MasterChef?
Pocos días después de que Esteban Mirol fuera eliminado, junto a Luis Ventura, en el repechaje de Masterchef Celebrity, Mirol ha decidido contar su verdad.
Ya de por sí, la primera vez que eliminaron al periodista del programa hubo polémica, ahora, parece que todo se ha complicado aún más.
En una entrevista con Intrusos, Mirol dijo que, desde el inicio, su participación en el programa estuvo atravesada.
Según relató, notó desigualdades del jurado a la hora evaluar los platos.
"La verdad que desde el primer momento cuando vi que (Germán) Martitegui, un chef internacional, hacía una equivalencia entre un escalope y una milanesa, justificándolo a un participante, yo decía 'acá está pasando algo raro'", contó.
Seguidamente, el periodista lanzó que "pareciera que hay protegidos" en el reality de cocina.
Pero, lo más fuerte fue cuando Mirol denunció que "hubo maltrato".
"Yo lo sentí, no solo hacia mí. Porque esto también lo dijeron otros. Yo sentí que me maltrataron y vi que maltrataron", aseveró.
Y siguió: A Momi (Giardina) también le pasó, esto es algo que se dijo públicamente. No es algo que no se vio o que no se publicó, pero ella terminó en la psiquiatra. Eugenia también se fue pute....".
Por otro lado, el periodista dijo que algunos de sus compañeros "se convirtieron en unos chupa medias". No dio nombres.
Mientras otros participantes, destacó, "nunca se rebajaron", como Susana Roccasalvo, Luis Ventura, Valentina Cervantes y La Joaqui".
En definitiva, el exparticipante de MasterChef confesó que se sintió “basureado” durante las grabaciones del repechaje.
"Yo no tenía ningún problema pero todos los momentos en los que querían vengarse salieron al aire, por eso estoy hablando. Yo durante esos dos días de repechaje, puse la mejor onda y está demostrado”, aseveró.
¿Y Wanda Nara?
Respecto a Wanda Nara, conductora del ciclo de Telefe, Mirol se pronunció sobre el papel de Nara en el programa.
Si bien aclaró que no ha dicho que Wanda lo esté haciendo mal, sí destacó que el formato del reality está hecho para amoldarse a la conductora.
"Eso nadie lo puede discutir que todo es funcional a ella, lo han preparado de esa manera (...) pero cada producción puede hacer lo que quiera", concluyó.
-------
Más noticias en Urgente24
"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo
No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo
Jorge Rial dijo lo que muchos piensan y el Chaqueño Palavecino tuvo que explicarse