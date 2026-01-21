Ni Wanda Nara se salvó de lo que reveló Esteban Mirol sobre MasterChef

"La verdad que desde el primer momento cuando vi que (Germán) Martitegui, un chef internacional, hacía una equivalencia entre un escalope y una milanesa, justificándolo a un participante, yo decía 'acá está pasando algo raro'", contó.

Seguidamente, el periodista lanzó que "pareciera que hay protegidos" en el reality de cocina.

Pero, lo más fuerte fue cuando Mirol denunció que "hubo maltrato".

"Yo lo sentí, no solo hacia mí. Porque esto también lo dijeron otros. Yo sentí que me maltrataron y vi que maltrataron", aseveró.

Y siguió: A Momi (Giardina) también le pasó, esto es algo que se dijo públicamente. No es algo que no se vio o que no se publicó, pero ella terminó en la psiquiatra. Eugenia también se fue pute....".

Por otro lado, el periodista dijo que algunos de sus compañeros "se convirtieron en unos chupa medias". No dio nombres.

Mientras otros participantes, destacó, "nunca se rebajaron", como Susana Roccasalvo, Luis Ventura, Valentina Cervantes y La Joaqui".

En definitiva, el exparticipante de MasterChef confesó que se sintió “basureado” durante las grabaciones del repechaje.

"Yo no tenía ningún problema pero todos los momentos en los que querían vengarse salieron al aire, por eso estoy hablando. Yo durante esos dos días de repechaje, puse la mejor onda y está demostrado”, aseveró.

¿Y Wanda Nara?

Respecto a Wanda Nara, conductora del ciclo de Telefe, Mirol se pronunció sobre el papel de Nara en el programa.

Si bien aclaró que no ha dicho que Wanda lo esté haciendo mal, sí destacó que el formato del reality está hecho para amoldarse a la conductora.

"Eso nadie lo puede discutir que todo es funcional a ella, lo han preparado de esa manera (...) pero cada producción puede hacer lo que quiera", concluyó.

