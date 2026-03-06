La Finalissima es el tema del fútbol mundial en el día de hoy, hora tras hora salen distintas versiones sobre la disputa o no del partido entre Argentina y España. Ahora los que salieron a hablar mediante un comunicado fueron los futbolistas españoles, y la decisión que tomaron es sorprendente.
SE PLANTARON
Impactante decisión de los jugadores españoles sobre la Finalissima
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) sacó un comunicado sobre la Finalissima entre Argentina y España que sorprendió a todos.
Se plantaron los futbolistas españoles ante la Finalissima
Los rumores sobre la Finalissima son muchos, sobre la sede, las posibles fechas, si se jugará o no, etc. Pero hubo un rumor fuerte que hizo que los futbolistas españoles reaccionaran y pararan la pelota, fue el que dice que Qatar no quiere soltar el partido por el dinero ya invertido, que si no lo realiza sería dinero perdido.
Ante las presiones del país asiático surgió la posibilidad de que se juegue el 27 de marzo en Doha como estaba previsto, algo que roza la locura ya que es una zona de conflicto bélico. Como FIFA brilla por su ausencia y no sale a declarar ni aclarar, entonces los que hablaron fueron los jugadores españoles a través de un comunicado lanzado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), repudiando que el partido se juegue el 27/3 en Qatar.
El comunicado es doble, o sea, habla de que repudian que la selección femenina de España viaje a Turquía para un partido eliminatorio para el Mundial 2027 y que la masculina viaje a Qatar por la Finalissima. Ambos por el mismo motivo, evitar que los partidos se jueguen en zonas de conflicto.
El comunicado arranca hablando de la selección femenina y el repudio a que viajen a Turquía y el pedido a UEFA que traslade el partido a un lugar seguro, luego continúa hablando de los varones y la Finalissima de esta forma: “AFE también hace extensivo este mensaje ante La Finalissima que deben disputar las selecciones nacionales masculinas de España y Argentina, que tiene a Qatar como sede. El sindicato considera que en ningún caso debe disputarse en una zona de conflicto para no poner en riesgo la integridad de nuestros compañeros.”
Y finaliza el comunicado diciendo: “Por último, AFE mantiene esta misma posición respecto a cualquier encuentro de fútbol que tenga previsto disputarse en zonas de conflicto.”
De esta forma la AFE se plantó y fue la primera en alzar la voz ante esta posible locura de disputar la Finalissima en una zona de conflicto. Lo de FIFA y Gianni Infantino es patético, ya que no han hecho ningún tipo de declaración ante la crecida del conflicto bélico.
+ de Golazo24
Finalissima: Argentina conmocionada por el campeón del mundo que se la pierde por lesión
River cerró un acuerdo secreto y encontró a su mejor refuerzo
Se fue de Boca peleado con Riquelme y acelera para llegar a River: "Tiene ganas"