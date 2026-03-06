Impactante decisión de los jugadores españoles sobre la Finalissima

Y finaliza el comunicado diciendo: “Por último, AFE mantiene esta misma posición respecto a cualquier encuentro de fútbol que tenga previsto disputarse en zonas de conflicto.”

De esta forma la AFE se plantó y fue la primera en alzar la voz ante esta posible locura de disputar la Finalissima en una zona de conflicto. Lo de FIFA y Gianni Infantino es patético, ya que no han hecho ningún tipo de declaración ante la crecida del conflicto bélico.

+ de Golazo24

Finalissima: Argentina conmocionada por el campeón del mundo que se la pierde por lesión

River cerró un acuerdo secreto y encontró a su mejor refuerzo

Se fue de Boca peleado con Riquelme y acelera para llegar a River: "Tiene ganas"